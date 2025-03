Endrick tem a melhor média de gols por minuto entre os centroavantes da seleção brasileira

Dorival Júnior quebra a cabeça para montar o esquema da seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina. Com a ausência de Neymar, com lesão na coxa e que deveria ser utilizado como um falso 9 nas próximas partidas, o treinador tem poucos nomes que poderiam atuar como centroavantes nos próximos duelos. Por escolha do treinador, apenas quatro camisas 9 de ofício foram lembrados na pré-convocação e, destes, dois foram chamados: Endrick e João Pedro.

Endrick entrou justamente após o corte de Neymar, mas é o atacante do Real Madrid quem impressiona nos números de gols por minuto. Nesta temporada, em 28 jogos disputados, foi às redes em seis oportunidades. Ao todo, somou 496 minutos em campo, com uma média de um gol a cada 82 minutos.

João Pedro, do Brighton, marcou mais vezes que o atacante do Real Madrid nesta temporada - oito em 25 partidas -, mas em minutos, fica atrás do atacante do Real Madrid: um gol a cada 230 minutos em campo pelo clube inglês. Ele deve ser a opção de Dorival, ao lado de Rodrygo, Vinícius Júnior e Raphinha, no ataque da seleção brasileira.

"Se nós buscarmos nome a nome, João Pedro já desempenhou a função de 9 na seleção e no seu clube. Tem um perfil interessante, consegue flutuar e se projetar na área. Quero uma equipe com movimentação e mobilidade, que não fiquemos posicionais. Qualquer nome que for a campo, teremos homens de definição", disse Dorival, quando questionado sobre a ausência de centroavantes após a convocação.

Endrick não esteve na primeira lista, mas desde o começo foi lembrado por Dorival Júnior como uma das possibilidades no ataque. Perdeu espaço no corte final em função da baixa minutagem no Real Madrid - ainda que tenha conseguido aproveitar as oportunidades dadas pelo técnico Carlo Ancelotti.

Além dele, Igor Jesus, do Botafogo, e Yuri Alberto, do Corinthians, são outros camisas 9 na pré-lista para as Eliminatórias. E nas estatísticas individuais, ambos ficam atrás de Endrick em gols por minuto

O centroavante carioca marcou apenas uma vez nesta temporada, em oito jogos (somou 603 minutos até aqui) e perdeu espaço após titularidade nos últimos jogos, e o corintiano, um dos principais nomes na equipe de Ramón Díaz, tem sete gols em 17 partidas (um gol a cada 159 minutos).

O Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira, 20, no Mané Garrincha, a partir das 21h45 (de Brasília). Dorival ainda tem um treino nesta terça-feira, antes de definir a escalação inicial para o confronto das Eliminatórias. Além de Endrick e João Pedro, o treinador ainda tem Estêvão e Savinho como opções no ataque, mas que atuam pelos lados do campo.

VEJA NÚMEROS DOS CENTROAVANTES DA SELEÇÃO BRASILEIRA Endrick 28 jogos (496 minutos) 6 gols 1 gol a cada 83 minutos

João Pedro 25 jogos (1838 minutos no total) 8 gols 1 gol a cada 230 minutos

Igor Jesus 8 jogos (603 minutos no total) 1 gol 1 gol a cada 603 minutos