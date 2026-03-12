Endrick enfrenta sua maior vítima espanhola em estreia pelo Lyon na Europa League Contra o Celta de Vigo, ainda jogando pelo Real Madrid na temporada passada, o atacante marcou dois gols em apenas 11 minutos Estadão Conteúdo 12.03.26 9h38 Endrick, do Lyon (Instagram @ol) Nesta quinta-feira (12), Endrick reencontra o Celta de Vigo, da Espanha, em sua estreia pelo Lyon na Europa League, confronto que marca o jogo de ida das oitavas de final da competição. Contra a equipe espanhola, ainda jogando pelo Real Madrid na temporada passada, o atacante marcou dois gols em apenas 11 minutos, sendo o principal responsável pela classificação merengue às quartas de final da Copa do Rei. A atuação rendeu elogios no Marca, principal jornal da Espanha, que chamou Endrick de herói. Aquela foi a primeira vez que o brasileiro marcou dois gols em uma única partida em território europeu. Na ocasião, o jornal ainda o classificou como "uma estrela que não deixou de brilhar". Pelo Lyon, Endrick já soma cinco gols e quatro assistências em dez jogos, tendo balançado as redes em todas as competições que disputou pela equipe francesa. O jovem jogador ainda não estreou na Europa League pelo clube pois, devido à inscrição prévia pelo Real Madrid na Champions League, o regulamento da Uefa só permitiu sua atuação na Europa League a partir da fase de oitavas de final. O Lyon, que vinha de uma sequência de treze vitórias seguidas, agora soma quatro partidas sem vencer. Na atual edição da competição europeia, a equipe francesa fez nove jogos, com oito vitórias e apenas uma derrota. O time treinado por Paulo Fonseca detém um aproveitamento de 88% no campeonato. A partida de ida das oitavas de final será disputada no Estádio Abanca-Balaídos, casa do Celta de Vigo, às 17h (de Brasília). Em busca de uma vitória inédita sobre o clube espanhol e a classificação para as quartas da competição, o Lyon terá o confronto transmitido ao vivo pelo canal da CazéTV no YouTube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Europa League Endrick Lyon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 FUTEBOL Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense 12.03.26 8h30 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00 futebol Águia de Marabá enfrenta o Madureira por vaga na quarta fase da Copa do Brasil Azulão busca mais uma campanha histórica para o clube na competição 12.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 Futebol Castanhal é goleado em casa e se despede da Copa do Brasil Japiim sofre 4 a 0 do Nova Iguaçu no Modelão e dá adeus à competição nacional ainda na terceira fase 11.03.26 22h38 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00 FUTEBOL Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense 12.03.26 8h30