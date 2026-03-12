Endrick enfrenta sua maior vítima espanhola em estreia pelo Lyon na Europa League

Nesta quinta-feira (12), Endrick reencontra o Celta de Vigo, da Espanha, em sua estreia pelo Lyon na Europa League, confronto que marca o jogo de ida das oitavas de final da competição. Contra a equipe espanhola, ainda jogando pelo Real Madrid na temporada passada, o atacante marcou dois gols em apenas 11 minutos, sendo o principal responsável pela classificação merengue às quartas de final da Copa do Rei.

A atuação rendeu elogios no Marca, principal jornal da Espanha, que chamou Endrick de herói. Aquela foi a primeira vez que o brasileiro marcou dois gols em uma única partida em território europeu. Na ocasião, o jornal ainda o classificou como "uma estrela que não deixou de brilhar".

Pelo Lyon, Endrick já soma cinco gols e quatro assistências em dez jogos, tendo balançado as redes em todas as competições que disputou pela equipe francesa. O jovem jogador ainda não estreou na Europa League pelo clube pois, devido à inscrição prévia pelo Real Madrid na Champions League, o regulamento da Uefa só permitiu sua atuação na Europa League a partir da fase de oitavas de final.

O Lyon, que vinha de uma sequência de treze vitórias seguidas, agora soma quatro partidas sem vencer. Na atual edição da competição europeia, a equipe francesa fez nove jogos, com oito vitórias e apenas uma derrota. O time treinado por Paulo Fonseca detém um aproveitamento de 88% no campeonato.

A partida de ida das oitavas de final será disputada no Estádio Abanca-Balaídos, casa do Celta de Vigo, às 17h (de Brasília). Em busca de uma vitória inédita sobre o clube espanhol e a classificação para as quartas da competição, o Lyon terá o confronto transmitido ao vivo pelo canal da CazéTV no YouTube.