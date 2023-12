Endrick, do Palmeiras, e Gabriely Miranda surgem em post romântico com direito à 'mão boba'

Pelo que se tem visto, o jogador do Palmeiras Endrick e a namorada Gabriely Miranda estão curtindo um clima de romance. Esta semana o casal compartilhou um novo clique em que aparecem juntinhos, revelando a intimidade com uma pitada de ousadia.

Na semana passada, logo após a conquista do bicampeonato brasileiro pelo Palmeiras, o atleta fez sua primeira aparição pública ao lado de Gabriely Miranda. Uma foto compartilhada por Cintia, mãe do jogador, mostra Gabriely, Endrick e Douglas, pai do atleta, juntos durante um evento.

O amor pelo futebol foi o elo que uniu Gabriely e Endrick. A modelo costuma demonstrar sua paixão pelo Palmeiras, time do coração, frequentando jogos e acompanhando de perto o desempenho do clube. Antes mesmo de se envolver com o jogador, Gabriely já era presença constante nos jogos do Verdão; agora, ela assiste às partidas ao lado da família do namorado.

Gabriely não perde a oportunidade de apoiar o namorado nos jogos. No mês passado, durante o confronto entre Brasil e Argentina, ela fez questão de estar no Rio de Janeiro, mesmo sem saber se Endrick seria escalado por Fernando Diniz para entrar em campo.