'Endrick começa a se parecer com Vitor Roque no Barça', diz jornal espanhol

O jovem atacante Endrick segue sem oportunidades no Real Madrid sob o comando técnico de Xabi Alonso. O jogador foi preterido novamente na última rodada do Campeonato Espanhol e, segundo a imprensa local, vive um "ostracismo total" na equipe merengue. A situação de Endrick na Espanha é complexa. Apesar da expectativa de ser emprestado ao Lyon a partir de janeiro, o atacante enfrenta dificuldades para entrar em campo, acumulando poucos minutos em campo. O jornal espanhol Mundo Deportivo destacou que o Real Madrid precisava de gols contra o Celta de Vigo, mas Endrick permaneceu no banco. A publicação apontou que, enquanto outros jogadores como Rodrygo e Gonzalo Garcia foram acionados, o brasileiro sequer aquece. Poucos minutos e "humilhação" A diferença de tratamento entre técnicos é notável. Enquanto era frequentemente utilizado por Carlo Ancelotti, Endrick soma apenas 11 minutos em toda a era Xabi Alonso. O Mundo Deportivo qualificou essa situação como "quase uma humilhação". Expulsão inusitada do banco de reservas Além da falta de minutos, Endrick protagonizou um incidente no duelo contra o Celta de Vigo. Mesmo estando no banco, o jogador foi expulso. Ele recebeu o cartão vermelho por se revoltar com a atuação do árbitro Quintero González. A publicação do Mundo Deportivo detalhou o ocorrido, afirmando que o estado de ânimo de Endrick se converteu em raiva e foi canalizado de "pior maneira". A expulsão direta significa que o atacante perderá as duas próximas partidas da equipe. Comparações com Vitor Roque A imprensa espanhola traçou um paralelo entre a situação de Endrick e a passagem apagada de Vitor Roque pelo Barcelona. O ex-atacante do Athletico Paranaense fez apenas 16 jogos pelo clube catalão antes de ser emprestado ao Real Betis, no que foi considerado um fracasso. O Mundo Deportivo encerrou sua análise com um tom crítico: "Melhor que Xabi Alonso siga sem descobrir o potencial goleador de um jovem atacante brasileiro que começa a se parecer com Vitor Roque no Barça, entre a 'saudade', a desorientação e a tristeza".