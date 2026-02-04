Empurrado por sua torcida, Remo abre 2 a 0, mas cede empate ao Mirassol no Mangueirão Estadão Conteúdo 04.02.26 22h22 Mesmo empurrado por uma ensurdecedora torcida que lotou o Mangueirão, em Belém (PA), o Remo perdeu a chance de conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Abriu 2 a 0 no placar, mas não segurou a pressão nos minutos finais, quando o time paulista buscou o empate por 2 a 2, nesta quarta-feira, pela segunda rodada. Nesta volta à elite após 32 anos, o time paraense não conseguiu a esperada reabilitação, após a derrota para o Vitória, por 2 a 0, em Salvador (BA). Com um ponto somado, deixa as últimas posições. O Mirassol ficou com quatro pontos, na parte de cima da tabela, porque tinha vencido o Vasco por 2 a 1 na estreia. Sensação no ano passado do Brasileirão, o time paulista passou por reformulação no elenco e ainda não tem conseguido manter a regularidade. Além disso, deve sofrer com a maratona de jogos. Ainda sob os gritos empolgantes de sua torcida, o Remo abriu o placar aos sete minutos. Após escanteio curto, Diego Hernandez desviou de cabeça e o goleiro Walter fez grande defesa dando um tapa na bola. O rebote, porém, acabou nos pés de Alef Manga, que chutou cruzado e a bola sobrou na pequena área para João Pedro apenas completar para as redes. O Mirassol sentiu o golpe, parecia estar assustado. Na verdade, não conseguia armar as jogadas diante da forte marcação remista. Aos 16, Yuri Lira chutou forte de fora da área, mas Marcelo Rangel rebateu na frente e a defesa aliviou. O Remo seguia melhor em campo e ampliou o placar aos 38. Após cobrança de lateral, a bola resvalou na defesa e sobrou do lado esquerdo para o chute de primeira de Alef Manga. A bola acabou no ângulo esquerdo de Walter, que saltou sem sucesso. Na volta do segundo tempo, o Mirassol parecia entender que o recém-reformado gramado não poderia ser desculpa para um futebol desorganizado. Até fez uma pressão inicial, mas, de novo, teve pela frente um adversário bem posicionado, com marcação ajustada. A melhor chance para marcar saiu aos 15 minutos, quando Reinaldo fez levantamento na área, Negueba ajeitou de cabeça para a pequena área para o toque de Everton Galdino. O goleiro Marcelo Rangel defendeu em cima da linha. O lance serviu de alerta para o Remo reforçar a sua marcação com a entrada do volante José Welison no lugar do atacante Diego Hernández. O Mirassol seguiu no ataque, mas sempre com poucos espaços. Em uma virada de jogo, característica do time, diminuiu a diferença com Igor Formiga. Após lançamento, o lateral dominou a bola nas costas da defesa e chutou cruzado no canto direito do goleiro: 2 a 1. Antes disso, o Remo até puxou vários contra-ataques, no entanto, seus atacantes se precipitaram nas finalizações. Nos minutos finais, acuado, ficou na defesa para tentar garantir a vantagem. Mas, o Mirassol empatou aos 43 minutos, após levantamento na pequena área e complemento de Nathan Fogaça. O empate reforçou a confiança do Mirassol que ainda criou duas chances para virar o placar. Ao Remo restou agradecer o apoio de sua torcida, frustrada pelo resultado. Na terceira rodada, o Remo vai sair diante do Atlético-MG, na Arena MRV, no dia 11 (quarta-feira), às 20 horas. No mesmo dia, o Mirassol recebe o Cruzeiro, a partir das 19 horas. No fim de semana, o time paulista vai atuar fora diante do Capivariano, no domingo, às 18h30. O Remo tem usado um time B no Paraense e entra em campo nesta quinta-feira, em casa, diante do Águia de Marabá. FICHA TÉCNICA REMO 2 X 2 MIRASSOL REMO - Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Picco (Catarozzi) e Léo Andrade; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno (Yago Pikachu); Diego Hernández (José Welison), Alef Manga (Kayky Almeida) e João Pedro (Patrick). Técnico: Juan Carlos Osório. MIRASSOL - Walter; Rodrigues (Igor Formiga), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara (José Aldo), Denilson (Everton Galdino) e Eduardo; Negueba, Alesson (Galeano) e Carlos Eduardo (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes. GOLS - João Pedro, aos sete, e Alef Manga, aos 38 minutos do primeiro tempo; Igor formiga, aos 35, e Nathan Fogaça, aos 43 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Diego Hernández e João Lucas (Remo). Negueba e José Aldo (Mirassol). ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Remo Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados A 3ª rodada do Campeonato Paraense foi movimentada no interior do Estado 04.02.26 22h56 FUTEBOL Aos 41 anos, Paulo Rangel decide para a Tuna diante do Paysandu no Parazão Lusa venceu o Paysandu e Paulo Rangel decidiu para a Águia Guerreira 04.02.26 21h13 Futebol Casa cheia! Torcida do Remo esgota ingressos do lado A para jogo contra o Mirassol Torcida do Remo fará dois mosaicos na noite de hoje, no reencontro do Fenômeno Azul com a Série A 04.02.26 17h49 Futebol Com lei do ex, Paysandu leva gol nos acréscimos e perde para a Tuna no Parazão Equipes voltam a campo pelo estadual no domingo. 04.02.26 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32