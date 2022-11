Empoli x Cremonese: onde assistir ao vivo o jogo hoje (11/11) pelo Campeonato Italiano

As equipes Empoli e Cremonese disputam nesta sexta-feira (11/11) a 15ª rodada da temporada 2022-23 do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Carlo Castellani, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Empoli x Cremonese?

A partida Empoli x Cremonese pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Star+.

Como Empoli x Cremonese chegam para o jogo?

Empoli está na 14ª colocação, com 14 pontos. Já Cremonese, está no 18º lugar, com 7 pontos.

FICHA TÉCNICA

Empoli x Cremonese

Campeonato Italiano

Local: Estádio Carlo Castellani, Itália

Data/Horário: 11 de novembro de 2022, 16h45

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Empoli: Guglielmo Vicario; Petar Stojanovic, Ardian Ismajli e Sebastian Walukiewicz; Nico Haas, Razvan Marin, Filippo Bandinelli; Tommaso Baldanzi; Sam Lammers e Martín Satriano. TÉCNICO: Paolo Zanetti

Cremonese: Marco Carnesecchi; Emanuel Aiwu, Johan Vásquez e Giacomo Quagliata; Paolo Ghiglione, Gonzalo Escalante, Michele Castagnetti e Emanuele Valeri; Souahilo Meite e Luca Zanimacchia; David Okereke. TÉCNICO: Massimiliano Alvini

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)