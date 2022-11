Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo hoje (11/11) pela Bundesliga

As equipes Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund disputam nesta sexta-feira (11/11) a 15ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. O jogo acontecerá às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Borussia-Park , na Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund?

A partida Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming OneFootball.

Como Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund chegam para o jogo?

Borussia Monchengladbach está em 9° lugar com 19 pontos. Já Borussia Dortmund, com 25 pontos, está na 6ª posição.

FICHA TÉCNICA

Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund

Campeonato Alemão - Bundesliga

Local: Estádio Borussia-Park , na Alemanha

Data/Horário: 11 de novembro de 2022, 16h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Borussia Monchengladbach: Olschowsky; Scally, Friedrich, Elvedi e Bensebaini; Kramer e Kone; Hofmann, Stindl e Plea; Thuram. TÉCNICO: Daniel Farke

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck e Guerreiro; Bellingham e Can; Adeyemi, Brandt e Reyna; Modeste. TÉCNICO: Edin Terzic

