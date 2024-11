Em Salinas, prática do Bodyboarding ajuda no tratamento de criança com paralisia cerebral

Gustavo Macapuna é um salinense de 23 anos. O morador do bairro Guarani mantém o trabalho como guarda civil em um empreendimento hoteleiro na praia do Atalaia. Ele é casado com Bianca, de 18 anos. Os dois são pais de Gael, de apenas 3 anos, que nasceu com paralisia cerebral, mas que vem mudando a condição física por conta do esporte.

A família segue a rotina, mas incluíram a prática do bodyboarding, bem mais motivados pela condição física do Gael, que por conta da paralisia cerebral nasceu sem o movimento das pernas. A paralisia prejudicou a visão da criança, mas após tratamento passou a enxergar normalmente.



O filho de Gustavo e Bianca mantém uma rotina de fisioterapia, o que tem ajudado a evoluir no movimento das pernas, juntamente com a atividade nas ondas da praia do Maçarico. Ele ainda não anda. Mas segundo o pai de Gael, os dias em que vão “dar uma caída”, ou seja, pegar umas ondas de bodyboard, a criança tem se estimulado intensamente e dado sinais de avanço na articulação dos membros inferiores.



“Ele não sentava sozinho, ele não conseguia mover muito as pernas, e agora consegue fazer tudo isso. A gente ver um desenvolvimento nele que a gente não via a três meses atrás. Ele chora na hora de ir embora, diz que queria ficar surfando”, diz Gustavo.



“Falamos ao médico que estamos levando ele para se exercitar na água. Ele disse que é muito bom para o movimento dele”, revelou Gustavo, que pratica o esporte com a esposa e o filho na Curva 360º, área localizada na praia do Maçarico, “point” do bodyboarding e do surf.

A realidade da família Macapuna poderá ser testemunhada durante a programação do Maçarico 360º, a primeira etapa do Circuito Salinense de Bodyboarding, programada para o período de 29 de novembro e 01 de dezembro.



No dia 29, a programação de bodyboarding vai reunir um grupo de pais e filhos que praticam a modalidade esportiva. Em sua prática, o bodyboarding utiliza uma pequena prancha e pés-de-pato como acessórios de segurança.



Durante a programação a ser ministrada pelos próprios atletas, pais e filhos estarão se atirando nas ondas na Curva, na praia do Maçarico. O circuito esportivo é organizado e realizado pela Associação de Bodyboarding de Salinópolis (ABBS) em parceria com a Prefeitura Municipal de Salinópolis e empresas patrocinadoras e apoiadoras.



“Dentre os objetivos do projeto chamado de ‘Geração para geração’, está o incentivo à modalidade do Bodyboarding e o estabelecimento do vínculo familiar entre os atletas, passando assim o esporte de pai para filho”, explica a pedagoga e praticante de bodyboarding, Claúdia Curimã.



Natural de Salinópolis, o servidor público Nazareno Santos, 51, é pai de Emanuelle Santos, de 13 anos. Ele pratica o esporte desde a adolescência e não apenas mantém a atividade em dia, como incentiva a filha. “Sempre que posso, estou dentro d’água, pegando a minha onda e mantendo a saúde em dia. Além disso, assim estimulo a minha filha a praticar. É uma forma de promover a saúde física e mental minha e dela”, conta Nazareno.



O projeto “Geração para geração” visa ainda a prática de comportamentos sustentáveis ambientalmente, o estímulo à aprendizagem escolar e incentivo a comportamentos de disciplina, persistência, respeito e tolerância.



Mais – O trabalho educativo programado pela ABBS na primeira etapa do circuito esportivo contará, ainda, com palestra sobre a espécie camaleão, proferida pela bióloga Josie Figueiredo, do projeto Suruanã, além da ação de grafite, do artista Sebastião Santos.