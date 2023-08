Em entrevista coletiva, Pia Sundhage se esquiva de perguntas sobre titularidade de Marta

Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira, concedeu entrevista nesta terça-feira (01), ao lado de Marta, antes do último treino da seleção para a partida decisiva contra a Jamaica nesta quarta-feira (02). O momento foi marcado pelo mistério em relação à titularidade da camisa 10 no jogo da última rodada pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023, e expectativas para o duelo.

“Amanhã você verá quem está no time titular. Essa "velha moça" é importante para todos nós, claro, por toda experiência que ela tem. Vamos ver. O plano de jogo contra a Jamaica é muito importante, porque é agora ou nunca”, frisou Sundhage.

“Estudar a outra equipe é muito importante e passar às jogadoras que tipo de jogo está por vir também. Um empate 0 a 0, a Jamaica está dentro, um 1 a 0 para o Brasil, nós estamos dentro. Um gol muda o jogo totalmente. Então, é claro que estamos preparadas para isso”, completou.

A sueca também foi questionada sobre quais mudanças foram feitas na seleção nos últimos quatro anos e destacou a maior valorização e atitude no futebol feminino.

“Eu tenho a experiência de quatro anos. Quero acreditar que fizemos diferença e mudanças em quatro anos, e é só o início”, disse. Marta disputa sua sexta Copa do Mundo Feminina, e provavelmente, a última de sua carreira. Para alguns, o fato pode ter sido usado como motivação para a treinadora, que se mostrou contrária à sugestão.

“Fico muito emocionada de estar ao lado de uma jogadora tão boa, mas não só pelo o que ela vai fazer amanhã, mas pelo o que ela fez em todos esses anos. Então agradeço à ela. Minha resposta é não”, afirmou a técnica.

Em terceiro lugar no Grupo F da Copa do Mundo Feminina, o Brasil joga uma partida decisiva contra a Jamaica, em segunda colocação, para se classificar nas oitavas de final.

O duelo acontece nesta quarta-feira 902), às 7h (horário de Brasília), em Melbourne, com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e ge.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)