Sinclair, atacante do Canadá, se despede da Copa do Mundo Feminina aos 40 anos

Christine Sinclair, de 40 anos, deu adeus a sua última competição no futebol nesta segunda-feira (31), após a derrota do Canadá para a Austrália, por 4 a 0. O duelo desclassificou o Canadá da competição e marcou a despedida da atacante em Copas do Mundo Feminina.

No entanto, a despedida de Sinclair, veterana de seis Copas, abre espaço para um possível recorde de Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira. Após a desclassificação, a jogadora anunciou o provável último jogo de sua carreira nesta competição, marcando 45 minutos de atuação na partida realizada em Melbourne, na Austrália.

Ao ouvir o apito final, Sinclair pegou as gramas do campo do Melbourne Rectangular como lembrança. “É o fim da Copa do Mundo e provavelmente não irei jogar outra. Estou deixando o campo pela última vez em uma Copa”, afirmou a atacante emocionada, em entrevista à ‘TSN’.

Agora, Marta tem chances de ser a primeira jogadora a anotar gols em seis diferentes Copas do Mundo, já que Sinclair não balançou as redes nas três partidas. Marta ainda não foi titular da seleção e atuou 15 minutos na disputa contra o Panamá e 14 minutos contra a França.

O próximo jogo decisivo para o Brasil, e para a camisa 10, acontece nesta quarta-feira (2), contra a Jamaica, às 7h (horário de Brasília), em Melbourne, pela classificação nas oitavas de final da Copa.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)