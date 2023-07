Andressa Alves avalia disputa contra a Jamaica: ‘Não temos margem para erro’

Andressa Alves, meia-atacante da Seleção Brasileira, falou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (31), sobre a partida decisiva entre Brasil e Jamaica, que acontece na próxima quarta-feira (02), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023.

Na ocasião, a jogadora avaliou as próximas técnicas de jogo e pediu foco e tranquilidade ao grupo.

“Vamos ter que encontrar maneiras, na nossa técnica e nossa habilidade, criar alternativas por fora e por dentro para tentar fazer o gol. Acredito muito no nosso ataque e no nosso meio-campo criativo, as coisas vão acontecer contra a Jamaica”, disse.

Na tabela, a França lidera o Grupo F com quatro pontos e dois gols pró, enquanto a Jamaica ocupa o segundo lugar, com a mesma pontuação e apenas um gol na competição. O Brasil está em terceiro lugar, com três pontos. Dessa forma, a Jamaica joga pelo empate contra o Brasil.

“O Brasil ainda é favorito contra a Jamaica. Não temos margem para erro. Temos que fazer nosso melhor jogo até agora na Copa (...) Será uma final, e uma final não se joga, se vence. Temos que entrar com esse pensamento. O importante não é golear, é fazer os três pontos e passar de fase”, avaliou a meio-campista.

Ainda pela fase de Grupo F, a Seleção teve excelente estreia contra o Panamá, marcando 4 a 0, mas perdeu a última rodada contra a França, por 2 a 1. Wendie Renard, capitã da Seleção Francesa, fez o gol decisivo.

“A gente tinha estratégia de marcar por zona, eu tinha a função de bloquear a Renard. Mas eu tinha uma jogadora na minha frente, e a Renard passou por trás. Foi um erro coletivo, não dá para culpar ninguém”, finalizou.

O Brasil enfrenta a Jamaica nesta quarta-feira (02), às 7h (horário de Brasília), em Melbourne, pela última fase da rodada do Grupo F da Copa do Mundo. O jogo será transmitido ao vivo pela Globo, ge e SporTV.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)