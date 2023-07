Goleada do Japão e classificações de Austrália e Nigéria marcam 12° dia da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina 2023 está sendo realizada na Austrália e na Nova Zelândia, e nesta segunda-feira (31), chegou ao décimo segundo dia de competições. Três partidas ocorreram, proporcionando momentos de pura emoção para os torcedores nos países da Oceania.

Japão 4x0 Espanha - Grupo C

No Grupo C, o Japão brilhou ao golear a Espanha por 4 a 0, garantindo a liderança da chave. Apesar da goleada, o jogo foi muito disputado, com a Espanha mostrando domínio das ações em campo. Entretanto, as japonesas foram cirúrgicas nos contra-ataques, fazendo a diferença com gols precisos de Miyazawa (duas vezes), Ueki e Tanaka. Com esse resultado, as asiáticas ficaram em primeiro lugar, enquanto as europeias terminaram em segundo na fase de grupos.

Costa Rica 1x3 Zâmbia - Grupo C

Em outro confronto do Grupo C, Zâmbia superou a Costa Rica por 3 a 1, em um jogo aberto e com muita movimentação. As africanas mostraram sua qualidade com os gols de Mweemba, Banda e Kundananji, enquanto Melissa Herrera descontou para as centro-americanas. Ambas as seleções, no entanto, já haviam sido eliminadas anteriormente, encerrando suas campanhas na Copa.

Canadá 0x4 Austrália - Grupo B

No Grupo B, as donas da casa, a seleção australiana, protagonizaram uma atuação impressionante ao vencer o Canadá por 4 a 0. Com a vitória maiúscula, as Matildas, como são carinhosamente chamadas, garantiram sua classificação para as oitavas de final com autoridade. A partida foi marcada por um domínio total das jogadoras australianas desde o início, com gols de Raso (duas vezes), Fowler e Catley, este último nos acréscimos do segundo tempo.

Irlanda 0x0 Nigéria - Grupo B

No confronto entre Irlanda e Nigéria, as nigerianas asseguraram sua vaga nas oitavas de final, mesmo com o empate sem gols. Já as irlandesas terminaram em último lugar do Grupo B, somando apenas um ponto neste jogo. A Nigéria contou com a vitória da Austrália, anfitriã do grupo, para garantir sua posição e evitar ser ultrapassada pelas rivais canadenses.

Oitavas de final já definidas:

Suíça x Espanha (5/8, às 2h)

Japão x Noruega (5/8, às 5h)

Inglaterra, Dinamarca ou China x Nigéria (7/8, às 4h30min)

Austrália x Inglaterra, Dinamarca ou China (7/8, às 7h30min)