Marta se mostra confiante sobre partida contra a Jamaica: ‘Vamos seguir na competição’

Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira, concedeu entrevista ao lado da técnica Pia Sundhage na madrugada desta terça-feira (01), véspera da partida decisiva entre Brasil e Jamaica na Copa do Mundo Feminina. Na ocasião, a jogadora se emocionou ao falar sobre o legado no futebol feminino e 'garantiu' classificação do Brasil na competição.

Aos 37 anos, a brasileira tem chances de bater o recorde de participações em Copas do Mundo Feminina, atuando pela sexta vez na competição. “Sabe o que é legal? Eu não tinha uma ídola no futebol feminino. A imprensa não mostrava o futebol feminino. Como eu ia entender que eu poderia ser uma jogadora, chegar à seleção, sem ter uma referência? Hoje a gente sai na rua e os pais falam: ‘Minha filha quer ser igual a você’”, disse Marta.

Em seguida, Marta foi questionada sobre o duelo contra a Jamaica e demonstrou confiança na classificação do Brasil nas oitavas de final.

“Estou tão focada na partida que não parei para pensar que esta pode ser minha última coletiva em uma Copa do Mundo, porque não vai ser. Estou confiante e acredito que vamos seguir na competição (...) Estou preparada para jogar, não sei quantos minutos, isso é com ela. Não tem nada que me impeça de entrar amanhã e jogar o tempo todo ”, completou a atacante olhando para Pia.

No Grupo F, a França lidera com quatro pontos e dois gols pró, seguido da Jamaica na segunda posição, com a mesma pontuação e apenas um gol. O Brasil está em terceiro lugar, com três pontos, portanto, precisa vencer a Jamaica para a classificação nas oitavas de final da Copa.

"É um jogo de mata-mata. Para nós, começou antes do previsto. Temos uma equipe qualificada, mas são jogos de grandes competições. Estamos jogando uma Copa do Mundo, temos que estar preparadas para tudo", completou.

O duelo decisivo acontece nesta quarta-feira (02), às 7h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e ge.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)