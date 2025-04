Em clássico bastante nervoso, Grêmio e Internacional ficam no empate no Brasileirão

Em um clássico bastante nervoso, repleto de catimba e reclamações, com nove cartões amarelos e um vermelho, honrando as tradições, Grêmio e Internacional empataram, por 1 a 1, neste sábado, na Arena, em Porto Alegre, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times. A equipe tricolor soma quatro pontos, enquanto a colorada ficou com seis.

O clássico começou com muita 'briga' pela bola como se esperava. O Grêmio pressionou a saída de bola do Inter e com isso inibiu o toque de bola do meio de campo da equipe colorada.

Com a bola no pé, o Grêmio utilizou os lançamentos longos em contra-ataques. Aos 13, o dinamarquês Braithwaite recebeu a bola na entrada da área, mas chutou por cima do travessão.

A resposta do Grêmio veio aos 20 minutos. Alan Patrick bateu falta para a área e Fernando surgiu livre para cabecear. Volpi fez boa defesa e mandou para escanteio.

A disputa intensa dos jogadores pela bola fez com que o árbitro Braulio da Silva Machado adotasse uma postura firme e com 30 minutos de jogo cinco cartões amarelos já haviam sido distribuídos, além de um vermelho para o goleiro reserva Gabriel Grando por reclamação.

Em campo, o Inter seguiu melhor. Aos 32, Bernabei cruzou e Valência bateu de primeira. Volpi fez grande defesa e impediu a abertura da contagem.

Apesar do domínio do Inter foi o Grêmio que marcou o primeiro gol do jogo. Cristian Oliveira pegou rebote e chutou, mas a bola não ia para o gol. A bola bateu no goleiro Anthoni e entrou: cgol contra de goleiro. O lance chegou a ser checado e posteriormente confirmado pelo VAR.

Os minutos finais foram 'abertos' com as duas equipes se revezando no ataque. O Grêmio levou mais perigo e teve duas oportunidades para ampliar com Oliveira e Braithwaite antes do intervalo.

O segundo tempo começou com a iniciativa do Inter em busca do empate. Aos três minutos, Enner Valência chegou a colocar a bola para dentro das redes, mas o atacante estava em posição de impedimento. Aos 20, não teve jeito. João Pedro desviou cabeçada de Rogel com o braço. Pênalti marcado. Alan Patrick bateu con categoria: 1 a 1.

A partir daí, o Inter jogou como gosta. Com a bola no pé no campo de ataque, enquanto o Grêmio buscou armar contra-ataques, mas sem sucesso, pois ficou sem referência com a saída de Edenílson (machucado). Aos 30, Borré, que acabara de entrar, quase fez o segundo do time colorado.

Aos 40, o lance mais polêmico do clássico. Aravena foi lançado na área e houve o choque com Aguirre. Depois de muita confusão e análise do VAR, o árbitro não marcou pênalti. Aos 45, Tabata quase deu vitória para o Inter. Aos 46, Aravena acertou a trave de Anthoni. Gabriel Carvalho obrigou Volpi a boa defesa, aos 52. E o clássico acabou empatado.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 INTERNACIONAL

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi, Edenílson (Aravena), Villasanti (Camilo) e Monsalve (Cristaldo); Cristian Oliveira (Alysson) e Braithwaite. Técnico: James Freitas (interino).

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei (Ramon); Bruno Henrique (Ronaldo), Fernando e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Enner Valência (Borré) e Wesley (Gabriel Carvalho). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Anthony (contra) aos 39 minutos do primeiro tempo. Alan Patrick aos 20 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Vitão, Alan Patrick, Jemerson, Marlon, Roger, Monsalve, Villasanti, Dodi e Ronaldo.

CARTÃO VERMELHO - Gabriel Grando.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 1.862.340,00.

PÚBLICO - 26.899 torcedores (27.286 total).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).