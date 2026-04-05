Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo O Liberal 05.04.26 16h52 PH Santos fez o gol do Águia na partida (Reprodução / Instagram / Águia de Marabá) O Águia de Marabá estreou com empate na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Em casa, com o apoio da torcida, o Azulão cedeu e empatou por 1 a 1 com o Trem-AP no último sábado (4). A partida, válida pela primeira rodada do Grupo A5 da disputa, ocorreu no estádio Zinho de Oliveira. A equipe marabaense saiu na frente do placar, com um belo gol de PH Santos. Por volta dos 27 minutos do primeiro tempo, o camisa 7 do Águia fez bela jogada, invadiu a área, cortou dois marcadores e chutou cruzado para o fundo da rede. Com isso, o Azulão foi para o intervalo com a vantagem no placar. No entanto, na volta, a equipe não conseguiu ampliar a vantagem nem segurar o resultado. Aos 20 minutos da segunda etapa, Wanderson deixou tudo igual para o Trem e garantiu o empate. VEJA MAIS Promessa do Remo, meia-atacante Kakaroto deixa o Leão Azul e fecha com o Águia de Marabá Meia-atacante Kakaroto deixou o Remo e acertou com o Azulão para as disputas da Copa Norte e também do Brasileiro Série D Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional Com o resultado, o Águia de Marabá ocupa provisoriamente a segunda colocação do grupo, enquanto o Trem é o líder. Neste domingo (5), ainda há jogos pela primeira rodada, e as equipes podem mudar de posição. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O próximo compromisso do Águia na Série D será fora de casa, contra o Tocantinópolis-TO. A partida está marcada para o próximo sábado (11), no estádio João Ribeiro, às 16h. Antes disso, na próxima terça-feira (7), o Azulão recebe o Galvez-AC, pela terceira rodada da Copa Verde. O time está invicto na competição e é o vice-líder do grupo B. Já o Trem enfrenta a Tuna Luso no domingo (12), no estádio Augusto Antunes, em Santana. O jogo está marcado para as 16h, conforme a tabela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá série d COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32