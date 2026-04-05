Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026

O Águia de Marabá estreou com empate na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Em casa, com o apoio da torcida, o Azulão cedeu e empatou por 1 a 1 com o Trem-AP no último sábado (4). A partida, válida pela primeira rodada do Grupo A5 da disputa, ocorreu no estádio Zinho de Oliveira.

A equipe marabaense saiu na frente do placar, com um belo gol de PH Santos. Por volta dos 27 minutos do primeiro tempo, o camisa 7 do Águia fez bela jogada, invadiu a área, cortou dois marcadores e chutou cruzado para o fundo da rede.

Com isso, o Azulão foi para o intervalo com a vantagem no placar. No entanto, na volta, a equipe não conseguiu ampliar a vantagem nem segurar o resultado. Aos 20 minutos da segunda etapa, Wanderson deixou tudo igual para o Trem e garantiu o empate.

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Com o resultado, o Águia de Marabá ocupa provisoriamente a segunda colocação do grupo, enquanto o Trem é o líder. Neste domingo (5), ainda há jogos pela primeira rodada, e as equipes podem mudar de posição.

O próximo compromisso do Águia na Série D será fora de casa, contra o Tocantinópolis-TO. A partida está marcada para o próximo sábado (11), no estádio João Ribeiro, às 16h.

Antes disso, na próxima terça-feira (7), o Azulão recebe o Galvez-AC, pela terceira rodada da Copa Verde. O time está invicto na competição e é o vice-líder do grupo B.

Já o Trem enfrenta a Tuna Luso no domingo (12), no estádio Augusto Antunes, em Santana. O jogo está marcado para as 16h, conforme a tabela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).