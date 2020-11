Em apresentação no Palmeiras, Abel Ferreira afirma: ‘Quero juntar títulos em minha carreira’

O Palmeiras apresentou, na tarde desta quarta-feira (04), o português Abel Ferreira, que substitui Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Verdão. Na coletiva, o treinador afirmou estar impressionado com a estrutura do Alviverde.

– Acima de tudo organização e grandeza do clube, o que mais me impressionou. Uma coisa é o que dizem e a outra é quando você vê de perto. A forma global como veem o futebol, por ter um plano, por saber o que querem. E quando é assim é sempre muito mais fácil de atingir aquilo que queremos, que é vitórias e títulos.

​O português afirmou, também, que a vontade de vencer e conquistar títulos pesou na escolha pelo Palmeiras.

– Eu sou um homem de convicções. Gosto de seguir meus instintos, gosto de me desafiar, não foi pelo o que os outros disseram. Foi por pura convicção de que com o Palmeiras quero juntar títulos na minha carreira. Foi tudo pela minha vontade de estar aqui. Gosto das cores verde e branco, é algo que me persegue na minha vida como jogador e treinador, foi única e exclusivamente uma vontade de se juntar aos melhores.

O treinador comentou, também, sobre o estilo de jogo que pretende impor ao time, visando a conquista de títulos, e deixou claro que pretende recuperar a identidade do Palmeiras.

– Temos que recuperar a nossa identidade. O Palmeiras é conhecido pela Academia, por uma forma e estilo de jogar, não pelos títulos. Foi pena identidade criada. Mas não me peçam que sem treinar verão meu time jogar os meus times. Não me peçam isso, pois não há tempo. Sei que temos que ganhar. Os jogadores são inteligentes, sabem o que devem fazer em campo, tem uma base dentro deles. Eles têm um mapa do futebol dentro deles. O que vamos fazer agora é ajudá-los, que cada um deles tenha a capacidade de ser melhor que si mesmo a cada dia. Se fizermos isso como no último jogo, teremos muitas alegrias.”

Abel Ferreira deve estrear em um jogo como técnico do Palmeiras nesta quinta-feira (05), contra o Red Bull Bragantino, às 19h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.