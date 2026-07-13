Eliminado da Copa, Vini Jr. celebra aniversário com bolo nas cores do Brasil em iate de luxo Jogador reuniu amigos para celebrar os 26 anos com festa na Itália Hannah Franco 13.07.26 20h54 Vini Jr. comemora 26 anos com bolo inspirado no Brasil e festa em iate de luxo (Reprodução/Redes sociais) Poucos dias após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Vini Jr celebrou seus 26 anos em uma festa realizada na região da Sardenha, na Itália. O atacante do Brasil e do Real Madrid reuniu amigos no último domingo (12) para comemorar a data em um iate de luxo. Entre os convidados estava a influenciadora Virginia Fonseca. Durante a celebração, um dos destaques foi o bolo de aniversário escolhido pelo jogador, decorado com referências ao futebol, as cores da bandeira do Brasil e uma Bola de Ouro. VEJA MAIS Vini Jr. e Real Madrid agendam reunião para renovação de contrato, diz site Atacante e clube espanhol marcam encontro decisivo após Copa do Mundo; acordo pode ser finalizado ainda em julho Virginia e Vini Jr. fazem soroterapia nos EUA após Copa; entenda o que é o procedimento Influenciadora e o atacante da Seleção Brasileira receberam atendimento domiciliar nos Estados Unidos Nas redes sociais, Vini ganhou homenagens de seus colegas de time, como Endrick, Marcelo e Rodrygo. Além da festa, outro momento chamou atenção nas redes sociais. Uma imagem que circulou na internet mostra Virginia sentada no colo de Vini Jr. durante o passeio de iate. O registro, que teria sido compartilhado no WhatsApp da influenciadora, rapidamente viralizou e movimentou os comentários dos internautas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vini Jr Virginia Fonseca Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas 15.07.26 15h02 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 futebol Ex-Remo, Sávio é anunciado pelo Ceará para a sequência da Série B Lateral-esquerdo assinou contrato até o fim de 2026 e volta a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Leão Azul em 2025 15.07.26 11h09 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina 14.07.26 21h28 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 mma Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho 15.07.26 9h31 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52