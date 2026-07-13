Eliminado da Copa, Vini Jr. celebra aniversário com bolo nas cores do Brasil em iate de luxo

Poucos dias após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Vini Jr celebrou seus 26 anos em uma festa realizada na região da Sardenha, na Itália. O atacante do Brasil e do Real Madrid reuniu amigos no último domingo (12) para comemorar a data em um iate de luxo.

Entre os convidados estava a influenciadora Virginia Fonseca. Durante a celebração, um dos destaques foi o bolo de aniversário escolhido pelo jogador, decorado com referências ao futebol, as cores da bandeira do Brasil e uma Bola de Ouro.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, Vini ganhou homenagens de seus colegas de time, como Endrick, Marcelo e Rodrygo.

Além da festa, outro momento chamou atenção nas redes sociais. Uma imagem que circulou na internet mostra Virginia sentada no colo de Vini Jr. durante o passeio de iate. O registro, que teria sido compartilhado no WhatsApp da influenciadora, rapidamente viralizou e movimentou os comentários dos internautas.