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Eliminado da Copa, Vini Jr. celebra aniversário com bolo nas cores do Brasil em iate de luxo

Jogador reuniu amigos para celebrar os 26 anos com festa na Itália

Hannah Franco
fonte

Vini Jr. comemora 26 anos com bolo inspirado no Brasil e festa em iate de luxo (Reprodução/Redes sociais)

Poucos dias após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Vini Jr celebrou seus 26 anos em uma festa realizada na região da Sardenha, na Itália. O atacante do Brasil e do Real Madrid reuniu amigos no último domingo (12) para comemorar a data em um iate de luxo.

Entre os convidados estava a influenciadora Virginia Fonseca. Durante a celebração, um dos destaques foi o bolo de aniversário escolhido pelo jogador, decorado com referências ao futebol, as cores da bandeira do Brasil e uma Bola de Ouro.

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Nas redes sociais, Vini ganhou homenagens de seus colegas de time, como Endrick, Marcelo e Rodrygo.

Além da festa, outro momento chamou atenção nas redes sociais. Uma imagem que circulou na internet mostra Virginia sentada no colo de Vini Jr. durante o passeio de iate. O registro, que teria sido compartilhado no WhatsApp da influenciadora, rapidamente viralizou e movimentou os comentários dos internautas.

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