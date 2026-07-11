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Vini Jr. e Real Madrid agendam reunião para renovação de contrato, diz site

Atacante e clube espanhol marcam encontro decisivo após Copa do Mundo; acordo pode ser finalizado ainda em julho

Estadão Conteúdo
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Às 16h, Real Madrid e Athletic Bilbao jogarão (Reprodução / Instagram @realmadrid)

O atacante Vinicius Júnior e o Real Madrid agendaram uma reunião para definir o futuro do jogador nas próximas temporadas. Após a disputa da Copa do Mundo, o brasileiro tem conversas para a renovação de contrato com o gigante espanhol, e um acordo pode ser finalizado ainda em julho. As informações foram divulgadas pelo portal As, de Madri.

Esta será a última conversa entre dirigentes do clube e a equipe do atacante. O contrato do camisa 7 vai até o final da temporada 2026/2027, com a possibilidade de um pré-contrato ser assinado a partir de janeiro. A equipe demonstrou em algumas oportunidades a intenção de prorrogar o vínculo.

Nos últimos anos, o ponta esquerda teve o nome ligado a outras equipes. Uma das sondagens que mais chamou a atenção foi do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Rumores da época indicavam que o time pretendia desembolsar 350 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 2 bilhões, pelo brasileiro.

Outros clubes interessados em Vinicius Júnior

Mais recentemente, o Chelsea também apareceu como um dos interessados no atacante no início deste ano. A equipe de Londres poderia oferecer 135 milhões de libras, aproximadamente R$ 924 milhões, para contar com Vini Jr, conforme informações do The Guardian.

Histórico e conquistas de Vinicius Júnior no Real Madrid

Aos 25 anos, o camisa 7 está no Real Madrid há oito temporadas e é um dos capitães da equipe, posicionado atrás de Federico Valverde e Thibaut Courtois na hierarquia. Ele acumula 375 partidas e 128 gols anotados desde sua apresentação em julho de 2018. Além disso, conquistou títulos importantes:

  • Duas Champions League
  • Três La Ligas
  • Dois Mundiais de Clubes
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