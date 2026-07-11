Vini Jr. e Real Madrid agendam reunião para renovação de contrato, diz site Atacante e clube espanhol marcam encontro decisivo após Copa do Mundo; acordo pode ser finalizado ainda em julho Estadão Conteúdo 11.07.26 12h06 Às 16h, Real Madrid e Athletic Bilbao jogarão (Reprodução / Instagram @realmadrid) O atacante Vinicius Júnior e o Real Madrid agendaram uma reunião para definir o futuro do jogador nas próximas temporadas. Após a disputa da Copa do Mundo, o brasileiro tem conversas para a renovação de contrato com o gigante espanhol, e um acordo pode ser finalizado ainda em julho. As informações foram divulgadas pelo portal As, de Madri. Esta será a última conversa entre dirigentes do clube e a equipe do atacante. O contrato do camisa 7 vai até o final da temporada 2026/2027, com a possibilidade de um pré-contrato ser assinado a partir de janeiro. A equipe demonstrou em algumas oportunidades a intenção de prorrogar o vínculo. Nos últimos anos, o ponta esquerda teve o nome ligado a outras equipes. Uma das sondagens que mais chamou a atenção foi do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Rumores da época indicavam que o time pretendia desembolsar 350 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 2 bilhões, pelo brasileiro. Outros clubes interessados em Vinicius Júnior Mais recentemente, o Chelsea também apareceu como um dos interessados no atacante no início deste ano. A equipe de Londres poderia oferecer 135 milhões de libras, aproximadamente R$ 924 milhões, para contar com Vini Jr, conforme informações do The Guardian. Histórico e conquistas de Vinicius Júnior no Real Madrid Aos 25 anos, o camisa 7 está no Real Madrid há oito temporadas e é um dos capitães da equipe, posicionado atrás de Federico Valverde e Thibaut Courtois na hierarquia. Ele acumula 375 partidas e 128 gols anotados desde sua apresentação em julho de 2018. Além disso, conquistou títulos importantes: Duas Champions League Três La Ligas Dois Mundiais de Clubes Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid Vini Jr renovacao COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano 11.07.26 11h14 Liga das Nações Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações A equipe jogou com o time reserva em partida válida pela Liga das Nações. Próximo desafio é contra os Estados Unidos 11.07.26 8h27 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55