Eliminação do Real Madrid na Champions League abre especulações de Ancelotti na seleção brasileira

Após a derrota do Real Madrid para o Manchester City nesta quarta-feira (17), pela Champions League, o técnico Carlo Ancelotti têm sido especulado como possível contratação na Seleção Brasileira, gerando mais expectativas sobre a substituição de Tite.

O treinador do clube inglês é o maior com títulos da Liga dos Campeões, com quatro vitórias e, embora seja muito cobiçado pela CBF, Ancelotti não parece ter o futuro abalado no Manchester City, onde tem contrato até o meio de 2024.

Para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o italiano com certeza é um dos favoritos para substituir Tite, e um de seus planos é intensificar o contato com o técnico nos próximos dias. Após o 4 a 0 na partida da semifinal da Liga dos Campeões, Ednaldo preferiu dar um tempo para Ancelotti esfriar a cabeça e quem sabe, ter um retorno.

“Eu procuro ser bastante ético. Não tenho como abordar nenhum treinador que tenha contrato com algum clube. Temas procurado ser pacientes e aguardar o tempo certo para fazermos uma conversa, uma reunião. (...) A partir do momento que recebermos a sinalização de que é uma dele também, partiremos para conversar”, disse o presidente da CBF ao 'Bein Sports’.

Em junho, o Brasil volta para o gramado nos amistosos em Portugal e Espanha. A expectativa é que a seleção enfrente Guiné e Senegal nos dias 17 e 20, e que Ramon Menezes seja mais uma vez comandante, de forma interina. No momento, o treinador prepara a Seleção Sub-10 para o Mundial da categoria, disputado na Argentina com final no dia 11 de junho, um dia antes do início da data Fifa.

O Brasil está sem técnico desde a derrota para a Croácia no dia 9 de dezembro de 2022, nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Com a perda, Tite esclareceu que não permaneceria no comando da seleção. O técnico foi rescindido oficialmente no dia 17 de janeiro.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)