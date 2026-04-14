Ekitike tem suspeita de ruptura no tendão de Aquiles e deve desfalcar a França na Copa Estadão Conteúdo 14.04.26 19h02 A partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain na Champions League desta terça-feira trouxe enorme preocupação para o técnico Didier Deschamps, na seleção francesa. Hugo Ekitike deixou o gramado com suspeita de ruptura do tendão de Aquiles e, caso a gravidade da lesão seja confirmada após realização de exames, perderá a Copa do Mundo. Doué, outro atacante da França. Também saiu de campo machucado. Ekitike se machucou sozinho em campo, quando corria para receber uma bola perto da área e caiu sozinho, com apenas 28 minutos de jogo. O atacante já foi ao chão chorando em campo, demonstrando a gravidade do problema. Após atendimento de quase dois minutos pelos médicos do Liverpool, o jogador foi substituído por Mohamed Salah de maca e chorando copiosamente, bastante triste com o problema faltando somente 58 minutos para a copa do Mundo. O Liverpool ainda avaliará o jogador para saber da gravidade, mas a imprensa francesa e inglesa já crava a ruptura do tendão de Aquiles e a necessidade de cirurgia, o que o afastaria dos gramados por até 12 meses. Já no começo da segunda etapa foi a vez de outro titular da seleção francesa, o jovem Desiré Doué, deixar Anfield lesionado. O atacante do Paris Saint-Germain saiu amparado por um membro da comissão médica do clube após também acusar fortes dores. No lance, ele foi empurrado por Szoboszlai para fora do campo e caiu sob uma placa de publicidade e um microfone, colocando as mãos no joelho direito. O problema deve ser menos grave, apesar de as caretas terem traxzido preocupação à torcida do SG e da França. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo França Ekitike lesão grave COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17