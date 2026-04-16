Ekitiké sofre ruptura do tendão de Aquiles em jogo do Liverpool e está fora da Copa do Mundo A contusão aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo do confronto entre Liverpool e Paris Saint-Germain, realizado nesta terça-feira, em partida válida pelas quartas de final da Champions League. Estadão Conteúdo 16.04.26 16h11 Ekitiké (Instagram @hekitike) O atacante do Liverpool, Hugo Ekitike, vai desfalcar a seleção francesa na Copa do Mundo. Didier Deschamps, técnico da França, confirmou a ausência do jogador no site da Federação Francesa de Futebol após ter sido confirmada uma ruptura no tendão de Aquiles. A contusão aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo do confronto entre Liverpool e Paris Saint-Germain, realizado nesta terça-feira, em partida válida pelas quartas de final da Champions League. "A gravidade da lesão, infelizmente, o impedirá de terminar a temporada com o Liverpool e de participar da Copa do Mundo", afirmou o comandante do selecionado francês. A estimativa de recuperação para lesões graves no tendão de Aquiles podem levar mais de seis meses para uma recuperação completa. Ekitike tem sido um dos principais jogadores do Liverpool nesta temporada e era esperado na seleção francesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Em grande fase, ele marcou 19 gols por clube e seleção e também balançou as redes na vitória da França por 2 a 1 sobre o Brasil em duelo realizado no mês passado. "Hugo é um dos cerca de 10 jovens jogadores que estrearam pela seleção nos últimos meses. Ele se integrou perfeitamente ao grupo, tanto dentro quanto fora de campo", disse Deschamps. "Essa lesão é um grande golpe para ele, obviamente, mas também para a seleção francesa. Sua decepção é imensa. Hugo vai voltar à sua melhor forma, disso eu tenho certeza. Mas eu queria expressar meu total apoio a ele, assim como o de toda a comissão técnica", completou o treinador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ekitiké tendão de Aquiles, ruptura Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40