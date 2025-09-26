Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

É oficial! NFL chega ao Rio de Janeiro e terá partida no Maracanã em 2026

Comprovando o sucesso do esporte que cresce em número de fãs a décadas no Brasil, o Rio de Janeiro receberá uma partida em 2026

Estadão Conteúdo
fonte

A NFL realizou partidas da temporada regular na Neo Química Arena, em São Paulo, em 2024 (Packers x Eagles) e 2025 (Chiefs x Chargers), ambas com um público de 47 mil torcedores. (Imagem: Instagram/ NFL Brasil)

A NFL anunciou nesta sexta-feira um acordo para realizar ao menos três partidas da temporada regular ao longo dos próximos cinco anos no Rio de Janeiro. O primeiro jogo na capital carioca será em 2026. Times, data e horário serão anunciados nos próximos meses.

O acordo para a liga desembarcar novamente no País foi assinado no início desta semana. A NFL realizou partidas da temporada regular na Neo Química Arena, em São Paulo, em 2024 (Packers x Eagles) e 2025 (Chiefs x Chargers), ambas com um público de 47 mil torcedores. Assim, a capital paulista vai ficar de fora do roteiro internacional da NFL no próximo ano.

"Dando continuidade ao sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais animados para jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo: o Rio de Janeiro", disse o comissário da NFL, Roger Goodell. "Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, juntamente com o histórico Estádio do Maracanã, para aprofundar nossos laços com dezenas de milhões de torcedores no Brasil e em toda a América do Sul."

"A parceria plurianual da National Football League com o Rio, uma cidade vibrante onde as pessoas querem estar, é uma combinação perfeita", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes. "Será um evento histórico, já que os jogos da NFL serão incluídos no calendário oficial da nossa cidade. Estou ansioso para assistir a um jogo de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial."

"Temos a satisfação de anunciar que o Estádio do Maracanã sediará um jogo da temporada regular da NFL no próximo ano no Rio de Janeiro", comentou o Governador do RJ, Cláudio Castro. "O Brasil é hoje o segundo maior consumidor de futebol americano fora dos Estados Unidos, e milhares de turistas e fãs do esporte sonham em vivenciar este evento no estádio mais famoso do mundo. Trazer a NFL para o Rio é um marco que impulsionará o turismo, criará empregos, estimulará a economia e mostrará a força do nosso estado como um destino esportivo internacional."

A NFL já organizou 56 partidas da temporada regular fora dos Estados Unidos, com jogos realizados em Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, São Paulo e Toronto. Este ano, a liga ainda vai levar partidas a Dublin, Londres, Berlim e Madri. Em 2026, Melbourne, na Austrália, também vai receber um confronto oficial pela primeira vez.

