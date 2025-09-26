É oficial! NFL chega ao Rio de Janeiro e terá partida no Maracanã em 2026 Comprovando o sucesso do esporte que cresce em número de fãs a décadas no Brasil, o Rio de Janeiro receberá uma partida em 2026 Estadão Conteúdo 26.09.25 15h13 A NFL realizou partidas da temporada regular na Neo Química Arena, em São Paulo, em 2024 (Packers x Eagles) e 2025 (Chiefs x Chargers), ambas com um público de 47 mil torcedores. (Imagem: Instagram/ NFL Brasil) A NFL anunciou nesta sexta-feira um acordo para realizar ao menos três partidas da temporada regular ao longo dos próximos cinco anos no Rio de Janeiro. O primeiro jogo na capital carioca será em 2026. Times, data e horário serão anunciados nos próximos meses. O acordo para a liga desembarcar novamente no País foi assinado no início desta semana. A NFL realizou partidas da temporada regular na Neo Química Arena, em São Paulo, em 2024 (Packers x Eagles) e 2025 (Chiefs x Chargers), ambas com um público de 47 mil torcedores. Assim, a capital paulista vai ficar de fora do roteiro internacional da NFL no próximo ano. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Dando continuidade ao sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais animados para jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo: o Rio de Janeiro", disse o comissário da NFL, Roger Goodell. "Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, juntamente com o histórico Estádio do Maracanã, para aprofundar nossos laços com dezenas de milhões de torcedores no Brasil e em toda a América do Sul." "A parceria plurianual da National Football League com o Rio, uma cidade vibrante onde as pessoas querem estar, é uma combinação perfeita", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes. "Será um evento histórico, já que os jogos da NFL serão incluídos no calendário oficial da nossa cidade. Estou ansioso para assistir a um jogo de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial." "Temos a satisfação de anunciar que o Estádio do Maracanã sediará um jogo da temporada regular da NFL no próximo ano no Rio de Janeiro", comentou o Governador do RJ, Cláudio Castro. "O Brasil é hoje o segundo maior consumidor de futebol americano fora dos Estados Unidos, e milhares de turistas e fãs do esporte sonham em vivenciar este evento no estádio mais famoso do mundo. Trazer a NFL para o Rio é um marco que impulsionará o turismo, criará empregos, estimulará a economia e mostrará a força do nosso estado como um destino esportivo internacional." A NFL já organizou 56 partidas da temporada regular fora dos Estados Unidos, com jogos realizados em Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, São Paulo e Toronto. Este ano, a liga ainda vai levar partidas a Dublin, Londres, Berlim e Madri. Em 2026, Melbourne, na Austrália, também vai receber um confronto oficial pela primeira vez. 