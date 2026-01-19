Durant entra no top-6 dos maiores pontuadores da NBA em vitória dos Rockets O feito aconteceu na vitória dos Rockets por 119 a 110 sobre o New Orleans Pelicans Redação O Liberal com informações da AE 19.01.26 10h27 Kevin Durant escreveu mais um capítulo marcante de sua carreira na NBA na noite deste domingo. Diante de cerca de 18 mil torcedores no Toyota Center, o astro do Houston Rockets se tornou o sexto maior pontuador da história da liga em partidas de temporada regular, consolidando ainda mais seu nome entre as maiores lendas do basquete. O feito histórico aconteceu na vitória dos Rockets por 119 a 110 sobre o New Orleans Pelicans. Precisando de 17 pontos para ultrapassar Dirk Nowitzki, Durant alcançou a marca nos segundos finais da partida, ao converter dois lances livres a 15 segundos do fim. Ele encerrou o confronto com 18 pontos, além de seis rebotes e oito assistências. A atuação teve peso duplo para Houston, que chegou à segunda vitória consecutiva na temporada. A nova marca amplia uma sequência expressiva de recordes do camisa 35 em 2026. Recentemente, Durant já havia superado Wilt Chamberlain, assumindo a sétima posição no ranking, feito alcançado com uma cesta de três pontos na derrota para o Portland Trail Blazers. Carreira e Números de Kevin Durant Ao longo de 18 temporadas na liga, Kevin Durant soma 1.160 jogos disputados em temporadas regulares. Suas médias são de 27,2 pontos, 6,9 rebotes, 4,4 assistências e 1 roubo de bola por partida. Sua trajetória inclui passagens por Oklahoma City Thunder – e pelo antigo Seattle SuperSonics –, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns e, agora, Houston Rockets. Outros Destaques da Rodada da NBA A rodada da NBA também teve destaque para o Los Angeles Lakers, que venceu o Toronto Raptors por 110 a 93. A equipe californiana concentrou os três maiores pontuadores do jogo, com Deandre Ayton e Luka Doncic anotando 25 pontos cada, além de LeBron James, que contribuiu com 24. O Lakers ocupa a sexta colocação da Conferência Oeste, com 25 vitórias, enquanto o Oklahoma City Thunder lidera com 35 triunfos. Já o Chicago Bulls não teve dificuldades para superar o Brooklyn Nets por 124 a 102. Coby White foi o principal cestinha da partida, com 24 pontos, em vitória que mantém a equipe na nona posição da Conferência Leste, com 20 vitórias na temporada. Resultados dos Jogos de Domingo na NBA Memphis Grizzlies 126 x 109 Orlando Magic Chicago Bulls 124 x 102 Brooklyn Nets Houston Rockets 119 x 110 New Orleans Pelicans Denver Nuggets 87 x 110 Charlotte Hornets Sacramento Kings 110 x 117 Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 110 x 93 Toronto Raptors Próximos Jogos na NBA (Segunda-feira) Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder Washington Wizards x Los Angeles Clippers New York Knicks x Dallas Mavericks San Antonio Spurs x Utah Jazz Philadelphia 76ers x Indiana Pacers Brooklyn Nets x Phoenix Suns Detroit Pistons x Boston Celtics Golden State Warriors x Miami Heat 