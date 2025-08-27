Dudu reencontra Cruzeiro após passagem relâmpago em busca de afirmação no Atlético-MG Estadão Conteúdo 27.08.25 9h52 Dudu vai reencontrar o Cruzeiro nesta quarta-feira pela primeira vez desde que deixou o clube, quando o Atlético-MG enfrentará o arquirrival pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Depois de uma saída nada amistosa do Palmeiras, com direito a ofensas à presidente Leila Pereira nas redes sociais, Dudu tinha a expectativa de recuperar o bom futebol no Cruzeiro, clube pelo qual foi revelado. Aos 33 anos, ele chegou a Belo Horizonte no início do ano com status de craque, mas não se firmou. A ida de Dudu para o Cruzeiro foi costurada pelo CEO Alexandre Mattos, atualmente no Santos e com quem ele trabalhou no Palmeiras. Apesar de ganhar oportunidades antes da demissão de Fernando Diniz, o atacante não caiu nas graças do técnico português Leonardo Jardim e fez questão de reclamar publicamente da reserva. Dudu disputou 17 jogos com a camisa do Cruzeiro nesta temporada e marcou dois gols. Com contrato até o fim de 2027, ele firmou um acordo de rescisão de aproximadamente R$ 15 milhões, valor referente ao que teria a receber até o fim da temporada. Foram apenas quatro meses no clube. Livre no mercado, o jogador despertou o interesse do Grêmio, equipe pela qual tem passagem, mas acabou decidindo ir jogar no rival Atlético. Dudu foi um pedido de técnico Cuca, com quem trabalhou no Palmeiras. Uma campanha de marketing permitiu a torcida escolher o número do jogador, que veste a 92, referência à goleada histórica por 9 a 2 aplicada no Cruzeiro em 1927. Apesar da mudança, Dudu ainda não se firmou no Atlético-MG. O jogador teve sequência atrapalhada pela punição de seis jogos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa das ofensas contra Leila Pereira. Além da punição, ele ainda terá de pagar uma multa de R$ 90 mil. Dudu soma seis partidas com a camisa atleticana, sendo quatro como titular e duas saindo do banco. Ele ainda não balançou as redes ou deu assistência. A tendência é que o atacante permaneça entre os reservas diante do Cruzeiro, com o recém-contratado Reinier ganhando oportunidade entre os 11 iniciais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Cruzeiro Atlético-MG Dudu reencontro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18 SALVAÇÃO? Novo meia do Paysandu vem de time que pode cair para a Série D, posta foto e 'se anuncia' nas redes Carlos Eduardo estava no ABC-RN, que precisa de um 'milagre' para não cair para a Série D na última rodada da Terceirona. 26.08.25 20h56 SÉRIE B 'Paysandu não pode mais errar se quiser ficar na Série B', afirma meio-campo do Paysandu Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio Ramon Martinez afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona 26.08.25 20h05