Dortmund perde zagueiro Schlotterbeck pelo resto da temporada por grave lesão no joelho

Destaque defensivo e esperança do Borussia Dortmund em segurar o forte ataque do Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões - quarta-feira e dia 15 -, o zagueiro Nico Schlotterbeck sofreu um grave lesão no joelho esquerdo e desfalca a vice campeã europeia pelo restante da temporada, inclusive no Mundial de Clubes do meio do ano, no qual figura no grupo do Fluminense.

"Notícias difíceis para encerrar a temporada: Nico Schlotterbeck sofreu uma ruptura no menisco do joelho esquerdo e ficará afastado pelo restante da temporada", divulgou o Borussia Dortmund.

Além de forte defensivamente, Schlotterbeck era uma arma ofensiva do Dortmund por sua capacidade em surpreender no setor ofensivo. O zagueiro vira e mexe anota gols de cabeça e também ultrapassa o meio de campo para auxiliar os companheiros com assistências, como fez em dois gols diante do Mainz 05 - 3 a 1 no Signal Iduna Park, há duas durodadas do Alemão.

"A ausência de Nico nos atinge duramente. Ele é uma parte muito importante do nosso time e tem impressionado com suas performances consistentemente boas nesta temporada. Esperamos que ele fique em forma novamente rapidamente e receba o máximo apoio de nós em seu retorno", lamentou o diretor esportivo Sebastian Kehl.

O defensor alemão deve passar por cirurgia os próximos dias e também será baixa na seleção nacional que encara Portugal em uma das semifinais da Nations League, dia 4 de junho - ele foi titular nos confrontos com a Itália pelas quartas de final e já defendeu o Dortmund em 37 partidas na temporada.