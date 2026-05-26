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Dorival liga alerta sobre queda de ritmo do São Paulo no 2º tempo das partidas: 'Isso preocupa'

Estadão Conteúdo

Após a vitória sobre o Boston River por 2 a 0 nesta terça-feira, 26, no MorumBis, pela Copa Sul-Americana, Dorival Junior comentou sobre a queda de rendimento que o São Paulo vem apresentando no segundo tempo das últimas partidas. O resultado desta noite pôs fim à série negativa do time tricolor, que não vencia há um mês, com um total de oito jogos seguidos, e garantiu a classificação direta às oitavas de final da competição continental. Mesmo com o placar positivo, ele ligou o alerta sobre regularidade em campo.

"Isso daí (queda de rendimento) não se dá por apenas um fato, um detalhe. Acho que uma série deles provoca uma situação em que você se retrai inconscientemente e sofra um perigo desnecessário próximo ao seu gol. Acho que foi isso que aconteceu na última partida principalmente", disse. "Nós tivemos, talvez, no fundo do pensamento a intenção de segurarmos um resultado que é muito difícil de acontecer e, de repente, abrimos mão daquilo que vínhamos fazendo na primeira etapa."

Ele seguiu sua explicação: "Até porque naquele jogo o Botafogo também não conseguiu fazer um ataque sequer na primeira fase da partida. O mesmo, acredito, tenha acontecido na noite de hoje. Mas a regularidade ainda fica comprometida em razão desse detalhe que nos falta e provocando sempre uma situação desconfortável dentro dos jogos. Isso preocupa", destacou o treinador em entrevista coletiva.

O São Paulo resolveu a partida contra o Boston River ainda nos minutos iniciais. O time tricolor largou na frente logo no início da partida, aos 4 minutos, com gol de Artur. Aos 17, o time tricolor ampliou o placar, após o zagueiro Juan Acosta desviar cruzamento contra o próprio patrimônio. No restante da partida, a equipe do MorumBis perder várias chances de construir um placar mais elástico.

"Eu acho que nossa amostragem nas três partidas foram muito próximas, muito semelhantes, e nós temos que ter o entendimento que nós precisamos repetir isso num período de tempo muito maior para que possamos manter aquilo que a equipe apresenta em praticamente todo o primeiro tempo. Enquanto eu não encontrar essa consistência, é natural que vai ser um desafio cada dia maior. Se eu soubesse na realidade aquilo que acontece já teria tentado atuar. Não consegui perceber", completou o técnico sobre a regularidade da equipe.

Além da vitória desta terça, o São Paulo soma dois empates desde a chegada de Dorival. Mesmo com invencibilidade sob seu comando, o treinador disse que precisa de mais tempo para evoluir seu trabalho junto ao elenco. "Nós ainda precisamos de um equilíbrio muito maior em relação aquilo que vinha sendo produzido. Eu acho que a equipe tem qualidades, capacidade. Pode evoluir, pode crescer, temos que acelerar esse processo. Temos que ter o entendimento que nós precisamos manter um domínio um pouco maior das nossas ações em campo. Acho que isso daí foi comprovado nos três primeiros tempos que nós jogamos, porém também se repetiram ações negativas nas segundas etapas".

Questionado sobre esta ser a pior semana de início de trabalho dele entre todas suas passagens pelo São Paulo, ele respondeu que este é o cenário mais delicado que ele encontra o clube. "Não, talvez não a semana mais difícil. O momento do São Paulo é um pouco diferente de todos os outros anteriores. Eu tenho que entender isso. O sentimento do torcedor, esse desânimo, espero eu, momentâneo com a equipe, é um fato e nós temos que entender, considerar e trabalhar para que possamos reverter esse quadro. Acho que esse é o espírito, esse é o objetivo de todos nós."

Com o resultado desta noite, o São Paulo chegou a 11 pontos no Grupo C, garantiu o primeiro lugar da chave e a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. Agora, o time espera a definição da fase de grupos da competição e da Libertadores para conhecer o possível adversário da próxima fase, que sairá dos playoffs. Já o O'Higgins, que ficou em segundo na chave, com dez pontos, vai aos playoffs.

Ainda em relação ao cenário conturbado do São Paulo, Dorival demonstrou confiança sobre dias melhores na temporada. "Eu tenho certeza que, no momento certo, as coisas vão mudar. Eu acredito no trabalho, na repetição, no dia a dia, naquilo que possamos fazer, apara que o atleta possa evoluir. Alcançando uma evolução taticamente falando, ele fatalmente vai crescer individualmente, a equipe ganha muito. É esse caminho sempre. Nós não podemos nos virar num momento desse. Nós não podemos abaixar a cabeça porque as situações não acontecem dentro de uma normalidade, o importante é você continuar buscando, acreditando, jamais gerando uma dúvida dentro daquilo que você possa realizar como equipe e principalmente individualmente para que você esteja fortalecido e possa, dentro de campo, reverter".

"Só nós vamos fazê-lo, então nós temos que ter essa consciência, que nós dependemos de todos nós, de uma aproximação maior, de um respaldo maior de todos. E acima de tudo uma entrega, para que existindo a entrega e o comprometimento os resultados apareçam novamente", finalizou.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, 31, às 20h30 (horário de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, em Belém, pela 18ª rodada do Brasileirão.

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