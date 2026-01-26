Dorival anuncia Memphis contra o Bahia, vê vitória merecida do Corinthians e se esquiva de Rony

Dorival Júnior estava aliviado após o 1 a 0 sobre o Velo Clube e, ao mesmo tempo, preocupado por perder mais um zagueiro no elenco, já que o Corinthians confirmou após a partida o empréstimo de João Pedro Tchoca ao Torino, da Itália. O treinador desejou sorte ao jovem, confirmou Memphis diante do Bahia e evitou falar sobre a possibilidade de contratação de Rony, do Atlético-MG

O treinador ainda foi questionado sobre a demora de José Martínez em retornar ao País por causa da emissão do visto de trabalho e disse que o assunto "poderia ter sido resolvido de outra maneira." Talvez uma ida do volante à Venezuela ainda em 2025. "Mas não tenho nenhum problema com ele", completou, garantindo que o jogador faz falta e atuará sem castigos quando retornar.

Foi nesse momento que Dorival alegrou o corintiano, ansioso por ver Memphis Depay em campo após tratamento de dores musculares e no joelho. "Memphis já está acelerado e tenho certeza que para a próxima partida já o teremos em condições.

Em uma coletiva com alguns assuntos espinhosos, o comandante corintiano não quis saber do assunto Rony, do Atlético-MG, e que estaria na mira do clube. "Se você quiser fazer outra pergunta, pode fazer, pois não irei falar sobre nenhum jogador que não está fechado conosco."

Falou, então, do jogo, e do empréstimo de Tchoca para o Torino. "Uma partida muito difícil, muito disputada desde o início", admitiu. "Um primeiro tempo com desenvoltura com mais dinâmica, com a gente criando boas oportunidades e trazendo dificuldade à última linha", seguiu, antes de ver o Corinthians merecedor do triunfo.

"De modo geral, uma partida muito truncada, eles com linha de cinco, outra de quatro, e para infiltrar nesse gramado que não é veloz, dificulta muito. Senti isso, e mesmo assim, contra um time alto e competitivo, com bolas estudadas, fizemos por merecer o resultado, assim como fizemos na partida anterior e contra a Ponte Preta. E espero que continuemos assim, vamos buscar uma melhora, uma regularidade maior."

Sem Félix Torres, negociado com o Inter, e Cacá, também de saída, o Corinthians ainda oficializou o empréstimo de Tchoca ao Torino. "Tchoca é a oportunidade da carreira, um novo passo; Cheguei aqui e ele era o quinto zagueiro. Ele ganhou oportunidade, jogou, e é mais um que tem passo na carreira buscando algo grande e espero que seja muito feliz, pois fez por merecer."

O empréstimo de Tchoca até o final de junho foi definido em 1,5 milhões de euros (cerca de R$ 9,5 milhões) e o Torino terá de adquirir o zagueiro em definitivo caso ele atue 10 jogos por ao menos 45 minutos. A venda seria de $,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 28 milhões).