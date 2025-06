Dono do Atlético-MG reconhece atraso de salário e direito de imagem: 'A gente errou muito'

O empresário Rafael Menin, um dos donos da SAF do Atlético-MG, afirmou que enfrenta um "semestre duro" e confirmou que atrasos nos salários e nos direitos de imagem para o elenco são recorrentes no clube. Menin afirmou ainda que a gestão trabalha para que não haja um "acúmulo de atraso".

"Atraso de salário, de imagem, teve um atraso menor. Atrasou 10, 15 dias. Isso já aconteceu em 2023, 2022, 2021, o que a gente luta muito é para que não haja um acumulo de atraso", afirmou o empresário em entrevista coletiva neste sábado na Arena MRV.

Em maio, o Atlético-MG divulgou o balanço financeiro da SAF com dívida estipulada em R$ 1,3 bilhão. Uma consultoria, porém, apontou que a dívida do clube gira em torno de R$ 2,3 bilhões. Menin afirmou que essa diferença acontece por uma questão da Arena MRV. "A gente fez a Arena com a venda dos camarotes, das cadeiras e naming rigths. Deu mais ou menos R$ 500 milhões. Não significa que a gente deve R$ 500 milhões pra ninguém. Aquele relatório de R$ 2,3 bilhões considera esse adiantamento", afirmou o dirigente.

"Faço aqui um mea-culpa. A gente errou muito e aprendeu muito. Ficamos tristes com uma porção de coisas que aconteceu. Como torcedor apaixonado e como investidor da SAF, você não sabe o tanto que doí em mim", completou ele.

Os próximos passos do clube, de acordo com Menin, é priorizar o pagamento de juros. "O orçamento em 2025 com salários, imagem, comissão técnica e investimento tem um número muito parecido com o de 2024. O Atlético vai trabalhar para pela primeira vez ter um resultado operacional e de investimento zerado, e o que sobrar vai ser para os famosos juros e encargos da dívida."

Ele torce para sucesso nas Copas para contar com uma receita maior do que no ano passado. Na Copa do Brasil, o Atlético-MG enfrenta o Flamengo nas oitavas de final. Segundo no Grupo H da Sul-Americana, o time enfrenta o Atlético Bucaramanga nos playoffs das oitavas de final da competição.

Sobre a janela de transferências, o dirigente não descartou saídas de jogadores do elenco e afirma que a quantidade de contratações deve ser parecida com o número de atletas que deixarão o clube.

"Pode ser que saiam dois, três atletas. Pode ser que cheguem dois, três atletas, obviamente com o objetivo de ter um elenco melhor. Vamos tentar fazer uma janela na qual o Galo tenha algum ajuste que possa ter um elenco um pouco mais competitivo do que tem, mas eu acho que o Galo tem um elenco bom, que tem as suas fraquezas, tem as suas fortalezas", afirmou.

Após 11 rodadas do Brasileiro, o Atlético-MG ocupa a nona posição, com 17 pontos.