Bélgica x Polônia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/06) pela Liga das Nações

As seleções Bélgica x Polônia entram em campo hoje, quarta-feira (08/06), para disputar a segunda rodada da Liga das Nações. A partida iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, Bélgica. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Bélgica x Polônia​​​ ao vivo?

A partida Bélgica x Polônia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Bélgica x Polônia chegam para o jogo?

Bélgica perdeu de 4 a 1 a sua estreia pela Nations League, jogada contra a Holanda. Nas eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo, a equipe se classificou na fase de grupos, após permanecer invicta, na liderança do Grupo E e com um acúmulo de 6 vitórias, 2 empates, 25 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Polônia venceu por 2 a 1 a sua estreia na competição, disputada contra o País de Gales. Nas eliminatórias europeias para a Copa, a equipe ficou na vice-liderança do Grupo I, por onde somou 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 30 gols marcados e 11 gols sofridos. Depois, eliminou a Suécia por 2 a 0 e, assim, se classificou para a Copa, uma vez que seu jogo contra a Rússia foi cancelado devido à invasão deste país na Ucrânia.

Prováveis escalações

Bélgica: Mignolet; Alderweireld, Vertonghen, Boyata; Meunier, Tielemans, Dendoncker, De Bruyne, Carrasco; Mertens, Trossard. Técnico: Roberto Martinez.

Polônia: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Puchacz; Klich, Krychowiak, Zalewski; Zielinski; Lewandowski, Swiderski. Técnico: Czeslaw Michniewicz.

Ficha técnica - Bélgica x Polônia

Liga das Nações

Local: Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, Bélgica

Data/horário: 08 de junho de 2022, às 15h45