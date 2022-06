Escócia x Armênia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/06) pela Liga das Nações

As seleções Escócia x Armênia entram em campo hoje, quarta-feira (08/06), para disputar a segunda rodada da Liga das Nações. A partida iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, Escócia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Escócia x Armênia​​​ ao vivo?

A partida Escócia x Armênia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Escócia x Armênia chegam para o jogo?

Escócia vem de uma derrota de 3 a 1 contra a Ucrânia, disputada pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Na fase de grupos, a seleção ficou na vice-liderança do Grupo F, obteve uma sequência de 5 vitórias e acumulou 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a Armênia venceu por 1 a 0 a sua estreia na competição, disputada contra a Irlanda. Nas eliminatórias da UEFA para a Copa, a equipe ficou na 4° posição do Grupo J, com um total de 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 20 gols sofridos. Depois, venceu por 1 a 0 um amistoso contra Montenegro e perdeu de 9 a 0 para a Noruega.

Prováveis escalações

Escócia: Gordon; McTominay, Cooper, Hanley; Hickey, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, Christie; Adams. Técnico: Steve Clarke.

Armênia: Yurchenko; Hambardzumyan, Haroyan, Mkoyan, Mkrtchyan, K. Hovhannisyan; Bayramyan, Grigoryan; Spertsyan; Bichakhchyan, Barseghyan. Técnico: Joaquin Caparros.

Ficha técnica - Escócia x Armênia

Liga das Nações

Local: Hampden Park, em Glasgow, Escócia

Data/horário: 08 de junho de 2022, às 15h45