Irlanda x Ucrânia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/06) pela Liga das Nações

As seleções Irlanda x Ucrânia entram em campo hoje, quarta-feira (08/06), para disputar a segunda rodada da Liga das Nações. A partida começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Aviva, em Dublin, Irlanda. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Irlanda x Ucrânia​​​ ao vivo?

A partida Irlanda x Ucrânia pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Irlanda x Ucrânia chegam para o jogo?

A Irlanda perdeu para a Armênia por 1 a 0 na sua estreia pela Liga das Nações. Nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a equipe ficou na 3° posição do Grupo A e somou 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. Em 2022, a Irlanda disputou dois amistosos: um contra a Bélgica, que terminou em empate de 1 a 1; e outro contra a Lituânia, que encerrou com vitória irlandesa por 1 a 0.

Já a Ucrânia ficou na vice-liderança do Grupo D, por onde acumulou 2 vitórias, 6 empates, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. Em 2022, eliminou a Escócia por 3 a 1 e, no último domingo (05/06), foi eliminada por Gales por 1 a 0.

Prováveis escalações

Irlanda: Kelleher; Duffy, Collins, Egan; Coleman, Cullen, Hendrick, McClean; Ogbene, Keane, Robinson. Técnico: Stephen Kenny.

Ucrânia: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Sobol; Zinchenko, Sydorchuk, Shaparenko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk. Técnico: Oleksandr Petrakov.

Ficha técnica - Irlanda x Ucrânia

Liga das Nações

Local: Estádio Aviva, em Dublin, Irlanda

Data/horário: 08 de junho de 2022, às 15h45