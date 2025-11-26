Doncic e LeBron lideram Lakers na vitória sobre Clippers e garantem vaga do grupo na NBA Cup Doncic igualou sua melhor marca na temporada com 32 pontos no primeiro tempo, chegando à sua 51ª partida com 40 pontos na carreira Redação Integrada com informações da AE 26.11.25 9h07 Os Lakers venceram o Los Angeles Clippers por 135 a 118 na Cripto.com Arena. A atuação magistral de Luka Doncic e a experiência de LeBron James lideraram a equipe à vitória na noite desta terça-feira pela NBA Cup. O resultado positivo garantiu a classificação do Grupo B da Conferência Oeste. O esloveno Luka Doncic teve atuação destacada sob o apoio de sua torcida. Ele marcou 43 pontos, distribuiu 13 assistências e pegou nove rebotes. LeBron James contribuiu com 25 pontos para a construção do placar final. Doncic igualou sua melhor marca na temporada com 32 pontos apenas no primeiro tempo da partida. Ele chegou à sua 51ª partida com 40 pontos na carreira. De quebra, sua equipe assegurou a terceira vitória consecutiva na NBA Cup. Desempenho de LeBron e incidente em quadra James, um veterano de 40 anos, demonstrou seu melhor basquete em sua inédita 23ª temporada na NBA. Ele marcou 16 pontos no segundo tempo, enquanto os Lakers abriam vantagem gradualmente. Pelo lado dos Clippers, James Harden manteve sua sequência artilheira com 29 pontos e nove assistências. Kawhi Leonard assinalou 19 pontos em sua segunda partida desde que retornou de uma ausência de 10 duelos por lesão. O primeiro encontro da temporada entre os rivais da cidade ficou tenso a pouco mais de três minutos do fim. O armador dos Clippers, Kris Dunn, foi expulso por derrubar Doncic com um golpe pelas costas. O esloveno confrontou Dunn e o clima esquentou de vez. "Estava esperando um rebote e levei uma pancada nas costas", afirmou Doncic. "Não tenho medo de ninguém e não vou deixar passar. É disso que trata o jogo. Às vezes o jogo fica físico, tem muita provocação, mas eu vivo para isso", completou. Outros resultados da rodada e agenda A rodada desta terça-feira apresentou mais duas partidas. O Orlando Magic superou o Philadelphia 76ers por 144 a 103, mesmo jogando na casa do adversário. Já o Washington Wizards encerrou uma sequência de 14 derrotas com o triunfo de 132 a 114 sobre o Atlanta Hawks. Confira os resultados da noite desta terça-feira: Washington Wizards 132 x 113 Atlanta Hawks Philadelphia 76ers 103 x 144 Orlando Magic Los Angeles Lakers 135 x 118 Los Angeles Clippers Acompanhe os jogos desta quarta-feira: Boston Celtics x Detroit Pistons Charlotte Hornets x New York Knicks Miami Heat x Milwaukee Bucks Toronto Raptors x Indiana Pacers Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies Golden State Warriors x Houston Rockets Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs Sacramento Kings x Phoenix Suns 