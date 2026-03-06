Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Donald Trump recebe Messi e jogadores do Inter Miami na Casa Branca

Equipe foi homenageada pelo presidente dos Estados Unidos após conquistar o título da MLS na última temporada

Hannah Franco
fonte

Trump recebe Messi e jogadores do Inter Miami na Casa Branca. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira (5), na Casa Branca, o argentino Lionel Messi e outros jogadores do Inter Miami. A equipe foi homenageada após conquistar o título da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol do país, na última temporada.

Messi entrou ao lado de Trump durante a recepção oficial. O uruguaio Luis Suárez, ex-jogador do Barcelona, do Grêmio e da seleção do Uruguai, também participou do evento realizado na sede do governo norte-americano, em Washington.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Nubank vai virar nome do estádio do time de Messi em Miami em meio à expansão para os EUA]]

image Arrascaeta aparece entre os 30 jogadores mais decisivos do mundo em ranking liderado por Messi
O modelo criado por observatório pondera as participações ofensivas de cada jogador com base em um coeficiente

O Inter Miami conquistou recentemente o título da MLS, campeonato que reúne as principais equipes do futebol profissional dos Estados Unidos.

Durante a cerimônia, Donald Trump relembrou o período em que acompanhou partidas do brasileiro Pelé, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. O presidente afirmou ter visto o ex-atleta atuar pelo New York Cosmos, equipe em que o brasileiro jogou nos anos 1970.

“Vocês vão me chamar de velho, mas eu vi o Pelé jogar, lembram? Ele jogava pelo Cosmos”, disse Trump durante o evento.

Na sequência, o presidente questionou os jogadores presentes sobre quem seria melhor, Pelé ou Messi. Em resposta, alguns atletas que estavam atrás dele mencionaram o nome do argentino.

“Eu acho que ele é. Mas Pelé era muito bom”, concluiu Trump.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lionel Messi

Donald Trump
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória

O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins

05.03.26 17h29

Futebol

Defesa pessoal: Academias de Belém terão aulas gratuitas de Krav Maga para mulheres em março

Proposta é apresentar técnicas de Krav Maga aplicadas a situações de risco no cotidiano, como tentativas de assalto, agressões físicas e outras ameaças.

05.03.26 11h20

Futebol

Qual é a leitura no Baenão?

05.03.26 10h22

Futebol

Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês

04.03.26 12h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

06.03.26 7h00

HOMENAGEADOS

Donald Trump recebe Messi e jogadores do Inter Miami na Casa Branca

Equipe foi homenageada pelo presidente dos Estados Unidos após conquistar o título da MLS na última temporada

06.03.26 7h44

Leclerc domina o primeiro treino livre do GP da Austrália de F-1; Bortoleto fica em 9º

06.03.26 0h27

Leclerc domina o primeiro treino livre do GP da Austrália de F-1; Bortoleto fica em 9º

06.03.26 0h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda