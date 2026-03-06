Donald Trump recebe Messi e jogadores do Inter Miami na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira (5), na Casa Branca, o argentino Lionel Messi e outros jogadores do Inter Miami. A equipe foi homenageada após conquistar o título da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol do país, na última temporada.

Messi entrou ao lado de Trump durante a recepção oficial. O uruguaio Luis Suárez, ex-jogador do Barcelona, do Grêmio e da seleção do Uruguai, também participou do evento realizado na sede do governo norte-americano, em Washington.

O Inter Miami conquistou recentemente o título da MLS, campeonato que reúne as principais equipes do futebol profissional dos Estados Unidos.

Durante a cerimônia, Donald Trump relembrou o período em que acompanhou partidas do brasileiro Pelé, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. O presidente afirmou ter visto o ex-atleta atuar pelo New York Cosmos, equipe em que o brasileiro jogou nos anos 1970.

“Vocês vão me chamar de velho, mas eu vi o Pelé jogar, lembram? Ele jogava pelo Cosmos”, disse Trump durante o evento.

Na sequência, o presidente questionou os jogadores presentes sobre quem seria melhor, Pelé ou Messi. Em resposta, alguns atletas que estavam atrás dele mencionaram o nome do argentino.

“Eu acho que ele é. Mas Pelé era muito bom”, concluiu Trump.