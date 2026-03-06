Donald Trump recebe Messi e jogadores do Inter Miami na Casa Branca Equipe foi homenageada pelo presidente dos Estados Unidos após conquistar o título da MLS na última temporada Hannah Franco 06.03.26 7h44 Trump recebe Messi e jogadores do Inter Miami na Casa Branca. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira (5), na Casa Branca, o argentino Lionel Messi e outros jogadores do Inter Miami. A equipe foi homenageada após conquistar o título da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol do país, na última temporada. Messi entrou ao lado de Trump durante a recepção oficial. O uruguaio Luis Suárez, ex-jogador do Barcelona, do Grêmio e da seleção do Uruguai, também participou do evento realizado na sede do governo norte-americano, em Washington. VEJA MAIS [[(standard.Article) Nubank vai virar nome do estádio do time de Messi em Miami em meio à expansão para os EUA]] Arrascaeta aparece entre os 30 jogadores mais decisivos do mundo em ranking liderado por Messi O modelo criado por observatório pondera as participações ofensivas de cada jogador com base em um coeficiente O Inter Miami conquistou recentemente o título da MLS, campeonato que reúne as principais equipes do futebol profissional dos Estados Unidos. Durante a cerimônia, Donald Trump relembrou o período em que acompanhou partidas do brasileiro Pelé, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. O presidente afirmou ter visto o ex-atleta atuar pelo New York Cosmos, equipe em que o brasileiro jogou nos anos 1970. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Vocês vão me chamar de velho, mas eu vi o Pelé jogar, lembram? Ele jogava pelo Cosmos”, disse Trump durante o evento. Na sequência, o presidente questionou os jogadores presentes sobre quem seria melhor, Pelé ou Messi. Em resposta, alguns atletas que estavam atrás dele mencionaram o nome do argentino. “Eu acho que ele é. Mas Pelé era muito bom”, concluiu Trump. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lionel Messi Donald Trump COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins 05.03.26 17h29 Futebol Defesa pessoal: Academias de Belém terão aulas gratuitas de Krav Maga para mulheres em março Proposta é apresentar técnicas de Krav Maga aplicadas a situações de risco no cotidiano, como tentativas de assalto, agressões físicas e outras ameaças. 05.03.26 11h20 Futebol Qual é a leitura no Baenão? 05.03.26 10h22 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00 HOMENAGEADOS Donald Trump recebe Messi e jogadores do Inter Miami na Casa Branca Equipe foi homenageada pelo presidente dos Estados Unidos após conquistar o título da MLS na última temporada 06.03.26 7h44 Leclerc domina o primeiro treino livre do GP da Austrália de F-1; Bortoleto fica em 9º 06.03.26 0h27 Leclerc domina o primeiro treino livre do GP da Austrália de F-1; Bortoleto fica em 9º 06.03.26 0h17