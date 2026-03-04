Arrascaeta aparece entre os 30 jogadores mais decisivos do mundo em ranking liderado por Messi

Um levantamento recente do CIES Football Observatory revelou os jogadores mais decisivos do futebol mundial. O estudo colocou Lionel Messi no topo da lista. Entre os destaques, o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, também figura no ranking.

A entidade, especialista em análise de desempenho, avaliou atletas de 67 ligas diferentes. O índice próprio mede a influência direta em gols no último ano, ponderando participações ofensivas com um coeficiente que considera o nível médio das partidas.

Aos 38 anos, Messi aparece isolado na liderança com 59 participações diretas em gols pelo Inter Miami. Ele somou 37 gols e 22 assistências no período analisado, abrindo 17 ações decisivas de vantagem para o segundo colocado do ranking.

Arrascaeta entre os destaques do ranking

Entre os 30 primeiros colocados, Giorgian De Arrascaeta surge na 22ª posição geral. O uruguaio foi reconhecido pela regularidade nas participações ofensivas e pela influência na construção das jogadas do Flamengo.

O levantamento inclui jogadores de mercados variados, com representantes da Europa, América, Ásia e Oriente Médio. Este aspecto reforça o alcance global da pesquisa realizada pelo CIES Football Observatory.

Confira os 30 atletas mais bem posicionados

1º - Lionel Messi (Inter Miami) 2º - Harry Kane (Bayern de Munique) 3º - Anders Dreyer (San Diego FC) 4º - Kylian Mbappé (Real Madrid) 5º - Xherdan Shaqiri (FC Basel) 6º - Luis Suárez (Sporting CP) 7º - Vangelis Pavlidis (Benfica) 8º - Denis Bouanga (Los Angeles FC) 9º - Ivan Toney (Al-Ahli) 10º - Michael Olise (Bayern de Munique) 11º - Darko Lemajic (FK RFS) 12º - Berkan Taz (SC Verl) 13º - Fábio Abreu (Beijing Guoan) 14º - Akram Afif (Al-Sadd) 15º - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 16º - Paulinho Fernandes (Deportivo Toluca) 17º - Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan) 18º - Joel Pohjanpalo (Palermo) 19º - Alfredo Morelos (Atlético Nacional) 20º - Erling Haaland (Manchester City) 21º - Christian Fassnacht (Young Boys) 22º - Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) 23º - Evander da Silva (FC Cincinnati) 24º - Sam Surridge (Nashville SC) 25º - Eduard Spertsyan (Krasnodar) 26º - Mourad Batna (Al-Fateh) 27º - Aleksandar Katai (Crvena Zvezda) 28º - Facundo Callejo (Cusco FC) 29º - Janis Ikaunieks (FK RFS) 30º - Julián Quiñones (Al-Qadsiah)