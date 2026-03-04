Arrascaeta aparece entre os 30 jogadores mais decisivos do mundo em ranking liderado por Messi O modelo criado por observatório pondera as participações ofensivas de cada jogador com base em um coeficiente Estadão Conteúdo 04.03.26 10h03 Um levantamento recente do CIES Football Observatory revelou os jogadores mais decisivos do futebol mundial. O estudo colocou Lionel Messi no topo da lista. Entre os destaques, o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, também figura no ranking. A entidade, especialista em análise de desempenho, avaliou atletas de 67 ligas diferentes. O índice próprio mede a influência direta em gols no último ano, ponderando participações ofensivas com um coeficiente que considera o nível médio das partidas. Aos 38 anos, Messi aparece isolado na liderança com 59 participações diretas em gols pelo Inter Miami. Ele somou 37 gols e 22 assistências no período analisado, abrindo 17 ações decisivas de vantagem para o segundo colocado do ranking. Arrascaeta entre os destaques do ranking Entre os 30 primeiros colocados, Giorgian De Arrascaeta surge na 22ª posição geral. O uruguaio foi reconhecido pela regularidade nas participações ofensivas e pela influência na construção das jogadas do Flamengo. O levantamento inclui jogadores de mercados variados, com representantes da Europa, América, Ásia e Oriente Médio. Este aspecto reforça o alcance global da pesquisa realizada pelo CIES Football Observatory. Confira os 30 atletas mais bem posicionados 1º - Lionel Messi (Inter Miami) 2º - Harry Kane (Bayern de Munique) 3º - Anders Dreyer (San Diego FC) 4º - Kylian Mbappé (Real Madrid) 5º - Xherdan Shaqiri (FC Basel) 6º - Luis Suárez (Sporting CP) 7º - Vangelis Pavlidis (Benfica) 8º - Denis Bouanga (Los Angeles FC) 9º - Ivan Toney (Al-Ahli) 10º - Michael Olise (Bayern de Munique) 11º - Darko Lemajic (FK RFS) 12º - Berkan Taz (SC Verl) 13º - Fábio Abreu (Beijing Guoan) 14º - Akram Afif (Al-Sadd) 15º - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 16º - Paulinho Fernandes (Deportivo Toluca) 17º - Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan) 18º - Joel Pohjanpalo (Palermo) 19º - Alfredo Morelos (Atlético Nacional) 20º - Erling Haaland (Manchester City) 21º - Christian Fassnacht (Young Boys) 22º - Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) 23º - Evander da Silva (FC Cincinnati) 24º - Sam Surridge (Nashville SC) 25º - Eduard Spertsyan (Krasnodar) 26º - Mourad Batna (Al-Fateh) 27º - Aleksandar Katai (Crvena Zvezda) 28º - Facundo Callejo (Cusco FC) 29º - Janis Ikaunieks (FK RFS) 30º - Julián Quiñones (Al-Qadsiah) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol ranking Arrascaeta Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28