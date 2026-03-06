Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Donald Trump elogia Palmeiras em encontro com Messi na Casa Branca: 'Melhor time do Brasil'

"Vocês empataram com o melhor time brasileiro. Uau! Graças a um gol brilhante de um dos melhores atacantes de todos os tempos, Luiz Suárez", afirmou.

Estadão Conteúdo

O sucesso que o Palmeiras tem feito nos últimos anos, polarizando as principais conquistas da América do Sul e do Brasil com o Flamengo, não passou ileso aos olhos do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ele recebeu o Inter Miami, time de Messi, em um evento na Casa Branca para celebrar a conquista da Major League Soccer (MLS) nesta quinta-feira, e fez elogios ao time comandado pelo técnico Abel Ferreira.

No evento, o líder político citou os feitos do atacante Luis Suárez pelo Inter Miami e se lembrou do empate de 2 a 2 da equipe americana com o Palmeiras, em jogo válido pelo Mundial de Clubes da Fifa. "Vocês empataram com o melhor time brasileiro. Uau! Graças a um gol brilhante de um dos melhores atacantes de todos os tempos, Luiz Suárez", afirmou.

O encontro entre Inter Miami e Palmeiras aconteceu pela última rodada da fase de grupos do torneio de clubes. As duas equipes se classificaram, mas o conjunto brasileiro foi mais longe. Enquanto o Inter Miami caiu nas oitavas de final com uma derrota de 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, o time paulista só deu adeus ao torneio na fase seguinte com o revés de 2 a 1 para o Chelsea.

Neste domingo, o Palmeiras terá mais uma decisão pela frente. Após derrotar o Novorizontino por 1 a 0 no jogo de ida, em Barueri, a equipe da capital tem a vantagem do empate na partida de volta, em Novo Horizonte, para ficar com o título do Campeonato Paulista.

Em outro momento, Trump, bastante descontraído, cometeu uma gafe durante a cerimônia. Ao se referir a Suárez ele o tratou como "atacante brasileiro". O uruguaio levou a confusão na esportiva e reagiu com um sorriso ao comentário do presidente americano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Donald Trump

elogio

Palmeiras

Messi

Casa Branca
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil

Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

06.03.26 14h50

Futebol

Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8)

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro.

06.03.26 12h17

futebol

Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes

Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão

06.03.26 12h06

Futebol

Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão

Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca.

06.03.26 11h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira

Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio

06.03.26 9h12

Futebol

Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão

Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca.

06.03.26 11h07

Futebol

Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga

Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

06.03.26 11h58

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

06.03.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda