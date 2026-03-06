Donald Trump elogia Palmeiras em encontro com Messi na Casa Branca: 'Melhor time do Brasil' "Vocês empataram com o melhor time brasileiro. Uau! Graças a um gol brilhante de um dos melhores atacantes de todos os tempos, Luiz Suárez", afirmou. Estadão Conteúdo 06.03.26 13h38 O sucesso que o Palmeiras tem feito nos últimos anos, polarizando as principais conquistas da América do Sul e do Brasil com o Flamengo, não passou ileso aos olhos do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ele recebeu o Inter Miami, time de Messi, em um evento na Casa Branca para celebrar a conquista da Major League Soccer (MLS) nesta quinta-feira, e fez elogios ao time comandado pelo técnico Abel Ferreira. No evento, o líder político citou os feitos do atacante Luis Suárez pelo Inter Miami e se lembrou do empate de 2 a 2 da equipe americana com o Palmeiras, em jogo válido pelo Mundial de Clubes da Fifa. "Vocês empataram com o melhor time brasileiro. Uau! Graças a um gol brilhante de um dos melhores atacantes de todos os tempos, Luiz Suárez", afirmou. O encontro entre Inter Miami e Palmeiras aconteceu pela última rodada da fase de grupos do torneio de clubes. As duas equipes se classificaram, mas o conjunto brasileiro foi mais longe. Enquanto o Inter Miami caiu nas oitavas de final com uma derrota de 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, o time paulista só deu adeus ao torneio na fase seguinte com o revés de 2 a 1 para o Chelsea. Neste domingo, o Palmeiras terá mais uma decisão pela frente. Após derrotar o Novorizontino por 1 a 0 no jogo de ida, em Barueri, a equipe da capital tem a vantagem do empate na partida de volta, em Novo Horizonte, para ficar com o título do Campeonato Paulista. Em outro momento, Trump, bastante descontraído, cometeu uma gafe durante a cerimônia. Ao se referir a Suárez ele o tratou como "atacante brasileiro". O uruguaio levou a confusão na esportiva e reagiu com um sorriso ao comentário do presidente americano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Donald Trump elogio Palmeiras Messi Casa Branca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00