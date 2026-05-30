Djokovic volta a exaltar Fonseca e confirma torcida: ‘muita sorte para o resto do torneio’ Jovem brasileiro agradeceu a mensagem de Djokovic pouco tempo depois Estadão Conteúdo 30.05.26 12h36 João Fonseca e Novak Djokovic (Reprodução / Instagram @rollandgarros) O número 4 do mundo, Novak Djokovic voltou a elogiar o brasileiro João Fonseca neste sábado (30), em publicação nas redes sociais. Um dia após o histórico confronto pela terceira rodada de Roland Garros, o sérvio destacou a atuação do jovem e projetou o futuro do tenista. "Uma batalha épica, João Fonseca. E uma vitória suada que você merece. Muita sorte para o resto do torneio e para a incrível carreira que você tem pela frente. Quanto a Paris, você tem meu coração". Um pouco depois, o jovem brasileiro agradeceu a mensagem de Djokovic. "Obrigado, lenda. Foi uma honra e um privilégio dividir a quadra com você". O duelo desta sexta-feira (29) teve 4 horas e 53 minutos de duração e contou uma virada incrível de João Fonseca sobre o astro. Ele foi apenas o segundo tenista a arrancar uma virada em Roland Garros sobre o sérvio após sair perdendo por 2 sets a 0. O último a conseguir o feito foi Jurgen Melzer, da Áustria, em 2010. Na coletiva após o embate, Djokovic já havia feito outros elogios ao brasileiro e apontou o desempenho de Fonseca durante a partida. "Ele foi o melhor jogador em momentos importantes, naqueles decisivos quarto e quinto sets. Trocas de bola e pontos incríveis. Ele simplesmente encontrou jogadas e linhas incríveis. Foi impressionante da parte dele. Obviamente, não é bom para mim enfrentar um jogador desse nível, mas não acho que tenha feito muita coisa errada com meu jogo. É só que ele foi melhor". Agora, João Fonseca se prepara para enfrentar o norueguês Casper Ruud, número 16 do ranking mundial, neste domingo (31), pelas oitavas de final do Grand Slam de Paris. O duelo é o último da quadra Philippe Chatrier, principal do complexo, e não começa antes das 15h15 (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Djokovic Joao Fonseca Roland Garros Casper Ruud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01