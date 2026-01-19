Capa Jornal Amazônia
Djokovic supera Martinez no Australian Open e alcança a marca de 100 vitórias

Djokovic controlou o confronto do início ao fim e fechou a partida com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2

Estadão Conteúdo
fonte

Divulgação Twitter ()

Novak Djokovic iniciou a caminhada no Australian Open 2026 com uma atuação dominante e um feito histórico. Nesta segunda-feira (19), o sérvio venceu o espanhol Pedro Martínez por 3 sets a 0, na Rod Laver Arena, e alcançou a centésima vitória em Melbourne, no primeiro Grand Slam da temporada.

Atual número 4 do ranking mundial, Djokovic controlou o confronto do início ao fim e fechou a partida com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em pouco mais de duas horas. Seguro no saque e agressivo nas devoluções, o veterano concedeu poucas oportunidades ao adversário, 71º do ranking da ATP.

Desde os primeiros games, o sérvio impôs ritmo elevado, variando profundidade e velocidade das bolas. A pressão constante resultou em quebras precoces, permitindo que o multicampeão administrasse as parciais sem sofrer ameaças ao próprio serviço.

A eficiência no saque foi um dos diferenciais da estreia. Djokovic venceu a maior parte dos pontos com o primeiro serviço e manteve regularidade nos ralis de fundo, neutralizando as tentativas de reação do espanhol, que encontrou dificuldades para sustentar as trocas.

Aos 38 anos, o dez vezes campeão do torneio também ampliou marcas de longevidade no circuito. Esta foi sua 21ª participação no Australian Open e a 81ª presença em chaves principais de Grand Slam, números que o colocam ao lado de nomes históricos do tênis mundial.

Na segunda rodada, Djokovic enfrentará o italiano Francesco Maestrelli, vindo do qualifying, que superou o francês Terence Atmane em cinco sets. O confronto será inédito no circuito profissional.

Em busca do 11º título em Melbourne, Djokovic tenta ampliar ainda mais sua galeria de recordes. Caso levante novamente o troféu na Austrália, o sérvio alcançará o 25º título de Grand Slam da carreira, marca inédita na história do tênis masculino.

tênis

Novak Djokovic

Australian Open
Esportes
