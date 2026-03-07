Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bortoleto celebra top-10 na estreia da Audi na F-1, mas lamenta problema que o tirou do Q3

O brasileiro, porém, lamentou não ter conseguido participar da disputa final pela pole position. Segundo ele, o problema surgiu de forma repentina durante a volta de retorno aos boxes.

Estadão Conteúdo
fonte

Gabriel Bortoleto (Instagram @)

Gabriel Bortoleto avaliou de forma positiva a classificação para o GP da Austrália, primeira etapa da temporada da Fórmula 1. O brasileiro garantiu um lugar entre os dez primeiros no grid, mas acabou impedido de disputar o Q3 após um problema mecânico em seu carro.

Mesmo com a frustração, o piloto destacou o desempenho da equipe em seu primeiro fim de semana oficial como Audi Revolut F1 Team. Para Bortoleto, o resultado reflete o trabalho realizado durante a pré-temporada para desenvolver o carro e a nova unidade de potência.

"Foi uma classificação muito positiva para a equipe. Estar entre os dez primeiros no nosso primeiro fim de semana de corrida como Audi Revolut F1 Team é algo de que todos podemos nos orgulhar, especialmente considerando todo o trabalho feito durante o inverno para tornar o carro competitivo e construir uma nova unidade de potência do zero", afirmou.

O brasileiro, porém, lamentou não ter conseguido participar da disputa final pela pole position. Segundo ele, o problema surgiu de forma repentina durante a volta de retorno aos boxes.

"É frustrante não poder participar do Q3 depois de termos avançado. Ainda não sabemos exatamente o que causou o problema. Comecei a perder marchas no meio da volta e não consegui voltar aos boxes. Vamos analisar isso com a equipe, mas pelo que vimos até agora não parece ser algo grave", explicou.

Apesar do contratempo, Bortoleto destacou o potencial mostrado pelo carro e demonstrou confiança para a corrida deste domingo, às 1h.

"O carro mostrou um bom potencial. Acho que muita gente não esperava que estivéssemos brigando por um lugar no top-10 tão cedo. É um começo encorajador. Agora o foco é a corrida. Largar em décimo nos dá uma boa oportunidade de lutar com os carros à frente", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto

Audi
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre

Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta

06.03.26 16h01

Futebol

Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil

Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

06.03.26 14h50

Futebol

Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8)

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro.

06.03.26 12h17

futebol

Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes

Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão

06.03.26 12h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

07.03.26 7h00

Futebol

Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga

Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

06.03.26 11h58

Futebol

Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão

Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina

07.03.26 8h00

'PECHINCHA'

Remo contrata mais que todos na Série A e gasta menos que quase todos

Mesmo com 19 reforços, Leão investiu pouco mais de R$ 10 milhões; no outro extremo, Flamengo ultrapassou R$ 340 milhões em apenas três contratações

05.03.26 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda