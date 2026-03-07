Bortoleto celebra top-10 na estreia da Audi na F-1, mas lamenta problema que o tirou do Q3 O brasileiro, porém, lamentou não ter conseguido participar da disputa final pela pole position. Segundo ele, o problema surgiu de forma repentina durante a volta de retorno aos boxes. Estadão Conteúdo 07.03.26 9h32 Gabriel Bortoleto (Instagram @) Gabriel Bortoleto avaliou de forma positiva a classificação para o GP da Austrália, primeira etapa da temporada da Fórmula 1. O brasileiro garantiu um lugar entre os dez primeiros no grid, mas acabou impedido de disputar o Q3 após um problema mecânico em seu carro. Mesmo com a frustração, o piloto destacou o desempenho da equipe em seu primeiro fim de semana oficial como Audi Revolut F1 Team. Para Bortoleto, o resultado reflete o trabalho realizado durante a pré-temporada para desenvolver o carro e a nova unidade de potência. "Foi uma classificação muito positiva para a equipe. Estar entre os dez primeiros no nosso primeiro fim de semana de corrida como Audi Revolut F1 Team é algo de que todos podemos nos orgulhar, especialmente considerando todo o trabalho feito durante o inverno para tornar o carro competitivo e construir uma nova unidade de potência do zero", afirmou. O brasileiro, porém, lamentou não ter conseguido participar da disputa final pela pole position. Segundo ele, o problema surgiu de forma repentina durante a volta de retorno aos boxes. "É frustrante não poder participar do Q3 depois de termos avançado. Ainda não sabemos exatamente o que causou o problema. Comecei a perder marchas no meio da volta e não consegui voltar aos boxes. Vamos analisar isso com a equipe, mas pelo que vimos até agora não parece ser algo grave", explicou. Apesar do contratempo, Bortoleto destacou o potencial mostrado pelo carro e demonstrou confiança para a corrida deste domingo, às 1h. "O carro mostrou um bom potencial. Acho que muita gente não esperava que estivéssemos brigando por um lugar no top-10 tão cedo. É um começo encorajador. Agora o foco é a corrida. Largar em décimo nos dá uma boa oportunidade de lutar com os carros à frente", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Gabriel Bortoleto Audi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.03.26 7h00 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 'PECHINCHA' Remo contrata mais que todos na Série A e gasta menos que quase todos Mesmo com 19 reforços, Leão investiu pouco mais de R$ 10 milhões; no outro extremo, Flamengo ultrapassou R$ 340 milhões em apenas três contratações 05.03.26 20h58