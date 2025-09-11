Capa Jornal Amazônia
Djokovic se muda para a Grécia em meio a tensões e acusação de 'traição' pelo governo da Sérvia

Estadão Conteúdo

Novak Djokovic, recordista de títulos de Grand Slam e principal atleta da história da Sérvia, se mudou para Atenas, na Grécia, em meio a tensões com o governo em seu país-natal e acusações de traição. A decisão teria se dado nos últimos dias, após a participação do tenista no US Open, em que chegou até a semifinal.

De acordo com informações da imprensa europeia, Djokovic já matriculou seus filhos em uma escola de Atenas, em que as aulas do semestre se iniciaram neste mês. Além disso, proprietário do ATP 250 de Belgrado, já foi anunciado que a competição ocorrerá na OAKA Basketball Arena, em Atenas, neste ano, entre os dias 2 e 8 de agosto.

Stefan, 11 anos, e Tara, 8, filhos do tenista, estudarão na Saint Lawrence College, e Djokovic já teria conseguido assegurar sua residência permanente no país, nos subúrbios de Atenas. Além disso, ele foi visto jogando tênis com seu filho nesta terça-feira, 9, no Kavouri Tennis Club. Também tirou fotos com fãs no local.

As tensões com o governo da Sérvia começaram em dezembro, em meio às manifestações de estudantes contra o presidente Aleksandar Vucic. Milhares foram às ruas em protesto contra a corrupção no país e exigindo novas eleições diretas para o poder executivo. Um incidente em uma estação de trem de Novi Sad deixou 16 mortos e resultou em apoio do tenista.

"Como alguém que acredita profundamente na força dos jovens e em seu desejo por um futuro melhor, acredito que é importante que suas vozes sejam ouvidas", escreveu, em dezembro, por meio de suas redes sociais. "A Sérvia tem um potencial enorme e a juventude é sua maior força. O que todos nós precisamos é de compreensão e respeito. Com vocês, Novak."

Desde então, as relações diplomáticas entre Djokovic e Vucic ficaram estremecidas. Em agosto de 2024, o presidente da Sérvia prometeu um museu em homenagem ao tenista. Depois dos protestos e da mensagem em apoio aos estudantes, ele também se manifestou durante o Aberto da Austrália e em entrevistas coletivas ao longo da última temporada.

Vucic tenta manter, publicamente, uma boa relação com Djokovic, depois de o tenista mover o Torneio de Belgrado para a Grécia e ser classificado como "traidor" pela mídia da Sérvia e pessoas próximas ao governo. "Eu nunca direi uma palavra ruim contra ele (Djokovic). Ele pode apoiar meus oponentes, mas dizer algo ruim sobre ele, nunca direi. Seria ruim, estúpido", afirmou o político.

A mudança para a Grécia já faz Djokovic demonstrar apoio ao seu 'segundo país'. Nesta semana, é esperado que ele esteja presente na Copa Davis, no duelo com o Brasil, no sábado, 13. Além disso, o tenista comentou, em grego, na postagem de Giannis Antetokounmpo, atleta da seleção de basquete e do Milwaukee Bucks, depois da vitória sobre a Lituânia nas quartas de final do Eurobasket.

