Djokovic se impõe diante de belga e disputará semifinal do Masters de Xangai pela 10ª vez Aos 38 anos e quatro meses, o sérvio se garantiu entre os quatro melhores no torneio chinês Estadão Conteúdo 09.10.25 10h03 Jogador mais velho a avançar às quartas de final de um Master 1000, Novak Djokovic continua imbatível em Xangai, onde disputará a semifinal pela 10ª vez na carreira. Aos 38 anos e quatro meses, o sérvio se garantiu entre os quatro melhores no torneio chinês ao desbancar o belga Zizou Bergs em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/5 em 1h52. VEJA MAIS Djokovic se muda para a Grécia em meio a tensões e acusação de 'traição' pelo governo da Sérvia Djokovic supera desgaste físico, elimina espanhol e vai às quartas do Masters de Xangai Depois de ganhar bem o set inicial, Djokovic acusou o desgaste físico por causa do forte calor e deixou o ritmo cair Depois de duas longas e desgastantes batalhas em Xangai, Djokovic entrou na quadra, mais uma vez no horário noturno, querendo realizar um jogo mais rápido e apostou na agressividade para não dar chances a Bergs. Sempre agredindo o serviço do belga, o quarto favorito do Masters 1000 chinês conseguiu quebrar logo no sexto game para abrir 4 a 2. Mas teve de lutar muito para salvar o serviço a seguir. Bergs desperdiçou três break points. O game foi longo e, pela primeira vez, o sérvio se agachou repetindo cenas de cansaço dos jogos anteriores. Com ace e erros não forçados do oponente, Djokovic fechou o primeiro set por 6 a 3. Na cadeira, além de enxugar o rosto suado, usou uma toalha umedecida no pescoço para se refrescar do forte calor na Ásia. O desgaste começou a bater já no início do segundo set, com Djokovic sofrendo para alcançar os golpes de Bergs, que começou a variar seu jogo, com bolas mais abertas e em constante troca de lados. O belga queria fazer o veterano correr. As dificuldades cresceram bastante para Djokovic, sobretudo no serviço de Bergs, ao qual não conseguia mais pressionar. Se amparava no seu saque e levou o jogo até 4 a 4 sem quebras. Depois de sequer pontuar nos serviços do belga por duas vezes seguidas, Djokovic teve dois break points após dupla falta e 15 a 40. A chance tão buscada em um set mais difícil não foi desperdiçada. Depois, bastava sacar bem para fechar em 6 a 4, mas mostrou-se um tanto ansioso e acabou não fechando a partida, permitindo o 5 a 5. Nada de desânimo. O sérvio obteve nova quebra em 11º game no qual salvou quatro smashs em mesmo lance e foi aplaudido de pé. Mais uma vez tinha a chance no saque e não aproveitou dois match points. Após salvar um break, finalmente celebrou o triunfo, com bola para fora do adversário. MONEGASCO GANHA OUTRA E SERÁ O RIVAL Quem voltou a surpreender em Xangai foi o monegasco Valentin Vacherot, 204º do mundo, que despachou o norueguês Holger Rune, 10º favorito, de virada. Após levar 6 a 2 no primeiro set, não se abateu e garantiu vaga na semifinal com 7/6 (7/4) e 6/4. Agora, ele tentará manter a boa fase diante do desgastado Djokovic. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Xangai Novak Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 MMA Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão 09.10.25 10h22 FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00