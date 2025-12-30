Djokovic reafirma desejo de disputar Jogos de Los Angeles-2028: 'São minha estrela guia' O tenista manifestou a intenção de defender a medalha de ouro olímpica conquistada em Paris-2024. Estadão Conteúdo 30.12.25 17h32 Djokovic vai para o 53º duelo com Nadal (Tennis Australia/Divulgação) O sérvio Novak Djokovic, de 38 anos, voltou a afirmar que pretende disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles - 2028. A declaração da lenda do tênis veio na abertura do World Sports Summit, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na última segunda-feira, 29. Dono de 24 títulos de Grand Slam, o consagrado tenista manifestou a intenção de defender a medalha de ouro olímpica conquistada em Paris-2024 após ser questionado sobre quando pretende se aposentar das quadras. "Os Jogos de Los Angeles em 2028 são minha estrela guia, mas, honestamente, não há limites. Então, vamos ver. Vamos continuar", afirmou Djokovic, que terá 41 anos em 2028. O discurso do astro só corrobora sua intenção em participar dos Jogos. Em junho deste ano, ele já havia dito que tem a intenção de seguir atuando em alto nível ao menos até o período da próxima olimpíada. "Quando estou jogando, não estou jogando apenas por mim. Estou jogando também pelos meus pais e pelo povo do meu país. Adoro jogar tênis e adoro competir. Eu estava dizendo aos caras com quem conversei, os grandes do futebol, que tudo se resume a paixão e amor, e enquanto você sentir que está jogando em alto nível e seu corpo aguentar, por que não?", avaliou. Aos 38 anos, o veterano tenista já conquistou todos os principais títulos possíveis da modalidade - os quatro Grand Slam, a medalha de ouro olímpica, a Copa Davis, as Finais da ATP e todos os eventos de Masters. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Jogos de Los Angeles Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50