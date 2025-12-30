Djokovic reafirma desejo de disputar Jogos de Los Angeles-2028: 'São minha estrela guia'

O sérvio Novak Djokovic, de 38 anos, voltou a afirmar que pretende disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles - 2028. A declaração da lenda do tênis veio na abertura do World Sports Summit, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na última segunda-feira, 29.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, o consagrado tenista manifestou a intenção de defender a medalha de ouro olímpica conquistada em Paris-2024 após ser questionado sobre quando pretende se aposentar das quadras. "Os Jogos de Los Angeles em 2028 são minha estrela guia, mas, honestamente, não há limites. Então, vamos ver. Vamos continuar", afirmou Djokovic, que terá 41 anos em 2028.

O discurso do astro só corrobora sua intenção em participar dos Jogos. Em junho deste ano, ele já havia dito que tem a intenção de seguir atuando em alto nível ao menos até o período da próxima olimpíada.

"Quando estou jogando, não estou jogando apenas por mim. Estou jogando também pelos meus pais e pelo povo do meu país. Adoro jogar tênis e adoro competir. Eu estava dizendo aos caras com quem conversei, os grandes do futebol, que tudo se resume a paixão e amor, e enquanto você sentir que está jogando em alto nível e seu corpo aguentar, por que não?", avaliou.

Aos 38 anos, o veterano tenista já conquistou todos os principais títulos possíveis da modalidade - os quatro Grand Slam, a medalha de ouro olímpica, a Copa Davis, as Finais da ATP e todos os eventos de Masters.