Diretor descarta indisciplina do sub-17 do Palmeiras: 'Valores individuais acima dos coletivos'

Estadão Conteúdo

Um dia após revelar que disputará as quartas de final do Campeonato Paulista sub-17 com o elenco sub-16, o Palmeiras explicou que trata-se de uma lição de humildade e respeito à entidade aplicada à molecada. João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base, foi o responsável pela punição e explicou quem não é relacionado a nenhum ato de indisciplina.

Não houve demissões ou rescisões, mas o elenco e a comissão técnica acabaram afastados da competição por um possível excesso de falta de humildade. A atitude visa baixar o ego e buscar humildade ao grupo.

"Por transparência e por eu não gostar de especulações. No caso do sub-17, não houve indisciplina, só uma decisão sobre como o clube pensa e age, sendo sempre os valores coletivos acima dos individuais (atleta, funcionários, empresários, famílias) nesse mundo que o umbigo é sempre o mais importante", escreveu João Paulo Sampaio em seu Instagram para dar satisfação à torcida e demais dirigentes.

"Mostramos com ações que somos primeiro sociedade! Vida que segue que hoje tem PARMEIRASSSSS AVANTI" encerrou, já focando no jogo dos profissionais com o Red Bull Bragantino no Allianz Parque pelo Brasileirão.

O técnico Artur Itiro também se manifestou pelas redes sociais. E reforçou a importância de os jovens jogadores se esforçarem pela instituição Palmeiras e deixar uma possível soberba de lado.

"Sobre o afastamento do sub-17 e estafe: é uma decisão tomada pelo João Paulo Sampaio com intuito de reforçar a importância e o tamanho do Palmeiras acima dos elencos (categorias e gerações) e interesses e performances individuais e resultados", iniciou sua explicação.

"O exemplo está sendo dado para essa e demais gerações sobre os valores pregados. O Palmeiras valoriza a formação do ser humano acima da formação do atleta. Valoriza a entidade e a coletividade acima dos interesses individuais. Não houve nenhum ato de indisciplina propriamente", completou.

SEM JOGAR ATÉ O FIM DO ANO O elenco sub-17 ficará focado apenas nos treinos nesse período de punição. Ainda sem definir sobre um retorno, o Palmeiras tem ciência que no início de dezembro ocorre a 3ª Super Copa Capital, em Brasília, para os times sub-17. Os dirigentes vão observar o comportamento do elenco nas atividades antes de anunciar que a penalidade chegará ao fim ou não, para a competição.

