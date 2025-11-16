Diogo Moreira é campeão da Moto2 e leva o Brasil ao primeiro título na motovelocidade Estadão Conteúdo 16.11.25 9h32 Com 24 pontos de vantagem na classificação da Moto2, categoria intermediária da motovelocidade, o brasileiro Diogo Moreira só precisava chegar na 14ª posição na derradeira etapa da Comunidade Valenciana, no circuito Ricardo Tormo, em Cheste, na Espanha, para garantir o título mundial. Ele terminou em 11º lugar e comemorou o inédito troféu para um piloto brasileiro. O jovem de 21 encerrou a temporada na categoria de 250 cilindradas com 286 pontos no topo da tabela, 29 à frente do espanhol Manuel González, seu único concorrente na briga pelo caneco na última corrida. Bastante emocionado, o brasileiro carregou a bandeira do Brasil, vestiu uma camisa amarela semelhante à da seleção e fez embaixadinhas com uma bola. De quebra, Diogo Moreira, que tem vaga assegurada na MotoGP na próxima temporada, protagonizou a maior reação da história da Moto2, ao recuperar 61 pontos de desvantagem após o GP da França para conquistar o título. "Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo", comentou o campeão do mundo após a corrida. "Só tenho de agradecer a todos tanto por este ano quanto pelo ano passado, aproveitar o momento e pensar no ano que vem", acrescentou. Com quatro vitórias na temporada e sem a pressão de chegar entre os primeiros para assegurar o título mundial, Moreira fez uma corrida conservadora, mais preocupado em evitar queda e, consequentemente, de abandonar a prova em uma corrida recheada de bandeiras amarelas do que se aproximar da liderança. Mesmo com Manuel González à sua frente, na sexta posição, o brasileiro evitava se expor no meio de 14 pilotos que permaneciam na pista - 12 deles sem nada a perder. Sem opção senão conquistar a vitória e torcer para o brasileiro abandonar, o piloto espanhol acelerou para buscar o quinto posto na 12ª das 22 voltas da prova. As chances do único rival na briga pelo caneco começou a escapar a dez voltas do fim, quando González falhou, foi para a zebra e acabou ultrapassado por Collin Veijer - na sequência, perdeu mais dois postos, para Albert Arenas e Filip Salac. A cinco voltas do fim, para encerrar a temporada com chave de ouro, Diogo Moreira ainda ultrapassou González, que abandonou a corrida na volta seguinte com problemas no pneu de sua moto - o título do brasileiro estava garantido. Com o único objetivo de finalizar a prova com a moto da equipe Italtrans, o piloto número 10 caiu de oitavo para 11º, mas o resultado já não importava. Izan Guevara venceu a prova após dura batalha com Daniel Holgado. Iván Ortola completou o pódio. Diogo Moreira, que estreou profissionalmente na Europa em 2019, na Talent Cup, do Campeonato Espanhol, tornou-se o primeiro brasileiro campeão da motovelocidade em qualquer categoria. Em 2026, o jovem de Guarulhos se tornará o primeiro brasileiro a pilotar na MotoGP, principal categoria da motovelocidade, de 500cc, desde a saída de Alexandre Barros, em 2007. Ele será companheiro do experiente Johann Zarco na equipe Honda LCR Team. 