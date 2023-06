Dinorah Santana, ex-mulher de Daniel Alves, diz estar preocupada por não ter notícias do jogador

Dinorah Santana, ex-mulher de Daniel Alves e mãe dos dois filhos do jogador, afirmou não ter recebido notícias do brasileiro, que está preso há cinco meses na Espanha, sob acusação de estupro.

Segunda a sócia e agente do lateral-direito nos negócios, a última notícia que teve sobre o ex-marido foi através da imprensa. Em entrevista ao programa espanhol ‘Fiesta’, Santana disse que o acusado não tem feito contato com pessoas próximas.

Na última semana, Dani Alves concedeu uma entrevista ao jornal espanhol ‘La Vanguardia’, onde negou ter agredido sexualmente a mulher que o acusa de estupro na Boate Sutton, em Barcelona.

“Não sabia que havia dado uma entrevista, fiquei sabendo pela imprensa. Não falo com Dani desde que o visitei com as crianças, porque ele não me liga e não posso ligar para ele. Estou preocupada, mas, se não entra em contato comigo, tenho que respeitá-lo”, contou.

Daniel Jr e Vitória, de 15 e 16 anos, respectivamente, são frutos do ex-casal, que mantém boa relação mesmo separados. Os três moravam no Brasil quando o jogador foi preso e se mudaram para Barcelona para ajudar na defesa do atleta contra o risco de fuga. Na entrevista, a ex-mulher disse continuar acreditando na inocência de Daniel Alves. “Acredito 100% na inocência dele e não tenho dúvidas. Ninguém está vendo seus filhos sofrer como eu vejo”, enfatizou.

Julgamento de Daniel Alves

Segundo a imprensa espanhola, Daniel Alves deve ser julgado pela acusação de estupro entre outubro e novembro deste ano. Durante o processo, a defesa do brasileiro já solicitou três recursos para responder em liberdade à suspeita de estupro. Todos foram negados pela Justiça da Espanha devido a possibilidade de fuga, como aconteceu com o jogador Robinho, pelo mesmo motivo, na Itália.

Preso na Espanha desde janeiro, Daniel Alves já mudou sua versão sobre o ocorrido três vezes, inicialmente alegando que não conhecia a mulher, que não havia tido ato sexual e, por fim, que tudo foi consensual. Segundo o lateral, as divergências no depoimento foram para proteger o casamento com a modelo Joana Sanz, que entrou com pedido de divórcio do jogador.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)