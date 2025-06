Dinenno rescinde contrato com o Cruzeiro e se aproxima de acerto com o São Paulo

O atacante Juan Dinenno está próximo de trocar o futebol mineiro pelo paulista. Isso porque o Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira, em suas redes sociais, "um acordo amigável" a fim de encerrar o vínculo contratual do atacante argentino. No radar da diretoria são-paulina, o jogador de 30 anos está livre para negociar com o clube do Morumbi.

O atacante se encaixa no perfil procurado pelo técnico Luís Zubeldía e chega ao clube para brigar pela posição de centroavante com André Silva e Ryan Francisco, já que Calleri ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e tem volta prevista somente para 2026.

Em suas redes sociais, o centrovante fez um agradecimento à torcida pela passagem no clube mineiro. "Obrigado Cruzeiro, Obrigado Nação Azul! Serei eternamente grato. Vocês conseguiram me apoiar e eu consegui sorrir mesmo no momento mais difícil da minha carreira! Obrigado aos meus colegas, comissão técnica e diretoria", escreveu o jogador em sua conta no Instagram.

O São Paulo espera agora os trâmites burocráticos para tentar contar com o jogador (pelo menos à disposição) para o jogo de quinta-feira contra o Vasco, em rodada do Campeonato Brasileiro. Para que isso aconteça, o contrato precisa ser assinado e o jogador inscrito no BID da CBF.

Dinenno vem de um período de recuperação após sofrer grave lesão no Cruzeiro em agosto de 2024. O atleta rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e, após passar por cirurgia, cumpriu as etapas de reabilitação. No entanto, longe da melhor forma, não conseguiu se firmar mais no time principal.