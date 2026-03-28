Dimarco defende italianos em 'celebração' de gol da Bósnia contra Gales: 'Respeito aos rivais' Estadão Conteúdo 28.03.26 15h32 A divulgação de um vídeo pela emissora Rai, no qual aparece, ao lado do companheiro de seleção Vicário, vibrando com um gol da Bósnia & Herzegovina na repescagem contra País de Gales não caiu bem para Dimarco. O bósnios serão rivais da Itália pela vaga à Copa do Mundo e o lateral-esquerdo da Inter de Milão teve de se explicar, neste sábado, que a celebração não tinha relação com um possível fragilidade da oponente. Após o flagrante, muito se debateu na Itália que a seleção estava comemorando por "fugir" de País de Gales na definição da vaga. Dimarco justificou que tratou-se de uma comemoração por causa do avanço do amigo pessoal Dzeko, com o qual jogou junto. "Decidi falar nesta conferência de imprensa para enfatizar que tenho profundo respeito por qualquer clube e seleção nacional. Nós respeitamos a Bósnia", afirmou Dimarco, ao iniciar suas justificativas neste sábado. "Alguns dos meus companheiros de equipe e eu simplesmente reagimos instintivamente, comemorando o empate como amigos. Logo depois, troquei mensagens com Edin Dzeko. Temos uma ótima relação, jogamos juntos, inclusive nos encontramos em férias. Eu o parabenizei, ele fez o mesmo, e disse que o melhor time deveria vencer", explicou. Após buscar o 1 a 1, a Bósnia & Herzegovina se garantiu com 4 a 2 sobre País de Gales nas penalidades, para ser a rival da Itália, que fez 2 a 0 na Irlanda do norte. O jogo desta terça-feira será em Zenica, com mando bósnio. Polêmica "esclarecida", Dimarco reclamou de uma "invasão de privacidade" da emissora italiana. "O vídeo incluía familiares e crianças, então acho um pouco desrespeitoso que tenha sido compartilhado", reclamou. E ainda condenou as deduções de comentaristas e alguns torcedores. "Li que fomos descritos como arrogantes e não entendo isso, especialmente porque a Itália não se classifica para a Copa do Mundo há doze anos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo repescagem Itália Bósnia & Herzegovina Dimardo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 Fórmula 1 Fórmula 1: Verstappen critica carro e revela 'grandes problemas' na Red Bull Após 11º lugar no GP do Japão, piloto da Red Bull afirma que veículo 'derrapa bastante' e não rotaciona no meio da curva, afetando equilíbrio 28.03.26 9h12 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56