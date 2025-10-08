Desafio no Aberto da Austrália pagará R$ 5,4 milhões para quem vencer um ponto contra Alcaraz Antes de cada confronto, um "pedra, papel e tesoura" será utilizado para definir qual dos lados irá sacar e receber a bola Estadão Conteúdo 08.10.25 10h13 Carlos Alcaraz (Reprodução / Instagram @carlitosalcarazz) Já pensou em conquistar, do dia para a noite, US$ 1 milhão, equivalente a R$ 5,4 milhões? Para alguns fãs de tênis, esse sonho pode se tornar realidade em 2026, em desafio promovido pela organização do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam na temporada do circuito da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Basta que, na ação, consigam conquistar um ponto contra nomes como Carlos Alcaraz, número 1 no ranking. O Point Slam acontecerá no fim de semana de abertura e contará com 22 atletas profissionais, contra dez amadores da Austrália, pela chance de levar o prêmio milionário para casa. O formato de disputa será semelhante ao do próprio Australian Open, com chaves simples de mata-mata. Antes de cada confronto, um "pedra, papel e tesoura" será utilizado para definir qual dos lados irá sacar e receber a bola. Quem ganhar o ponto, ganha automaticamente a partida, enquanto o perdedor é eliminado no evento. Apenas o campeão da disputa recebe o prêmio de R$ 5,4 milhões. As eliminatórias serão realizadas em toda a Austrália e no Australian Open durante a semana de abertura, em janeiro de 2026. Já a final será disputada na Rod Laver Arena. Até o momento, apenas Alcaraz está confirmado no evento, que anunciará novos nomes ao longo dos próximos meses. "Seja você um amador ou um profissional, o grande vencedor levará o prêmio. Com mais nomes importantes a serem anunciados em breve, agora você tem um milhão de motivos para pegar uma raquete e se preparar para janeiro", afirmou Craig Tiley, diretor de competições do Australian Open. O Aberto da Austrália acontecerá entre os dias 12 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, no Melbourne Park. Na edição deste ano, o evento recebeu mais de 1,2 milhão de fãs e teve Jannik Sinner, da Itália, como campeão do torneio - seu segundo título consecutivo. No feminino, Madison Keys surpreendeu Aryna Sabalenka pelo troféu de simples. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Aberto da Austrália Carlos Alcaraz desafio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Papão: piorou o que já estava muito ruim 08.10.25 10h40 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 SÉRIE B Remo pode ter retorno de Pedro Rocha e faz testes em Marcelo Rangel para enfrentar o Athletico-PR Médico do Remo, Jean Klay, detalhou a situação dos jogadores e informou que testes serão realizados para saber se Pedro Rocha e Marcelo Rangel poderão enfrentar o CAP 07.10.25 20h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 PAPÃO Bryan Borges admite falhas e desabafa após derrota: 'Faltou tudo no segundo tempo' Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar 08.10.25 1h07