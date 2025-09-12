Depay tem edema muscular na coxa direita detectado e desfalca o Corinthians contra o Fluminense Estadão Conteúdo 12.09.25 20h37 O holandês Memphis Depay vai desfalcar o Corinthians em importante visita ao Fluminense neste sábado, pelo Brasileirão. O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo com o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quarta-feira, e exames confirmaram um edema muscular no posterior da coxa direita. Memphis completou nesta semana um ano de Corinthians e esperava jogar diante dos cariocas, em jogo com sentimento de vingança após derrota no primeiro turno, na Neo Química Arena, e que pode servir para a equipe se aliviar de vez na luta contra a ameaça de queda. A ausência do astro aumenta a lista de problemas para o técnico Dorival Júnior, que já não conta com o peruano Carrillo, o venezuelano José Martínez, Charles e Raniele, também machucados, e ainda perdeu o volante Breno Bison, suspenso pelo acúmulo de cartões. Por outro lado, ganha o retorno do lateral-esquerdo Matheus Bidu, suspenso no clássico com o Palmeiras, e o zagueiro André Ramalho, desfalque de última hora na Copa do Brasil após uma indisposição. "Fizemos a nossa parte na Copa do Brasil, mas creio que estamos devendo um pouco no Campeonato Brasileiro. Este período que teremos só com o Brasileiro será muito importante para a nossa sequência", afirmou Matheuzinho, que veio do Flamengo e sabe bem o que significa enfrentar o Fluminense no Maracanã. Dorival não adiantou a escalação, mas pode optar pela manutenção da escalação com três zagueiros, dando liberdade aos laterais. Ryan seria o primeiro volante, com Vitinho podendo fazer seu primeiro jogo como titular, ao lado de Gui Negão. Yuri Alberto também é candidato à vaga de Memphis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Basileirão Corinthians Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 GREGO TAXISTA? Nome do novo reforço do Remo gera dúvidas e torcedores o chamam de 'Taxista'; vídeo O grego Panagiotis Tachtsidis foi apresentado no Baenão e torcedores não conseguem pronunciar o nome do atleta corretamente 12.09.25 16h37