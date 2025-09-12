Capa Jornal Amazônia
Depay tem edema muscular na coxa direita detectado e desfalca o Corinthians contra o Fluminense

Estadão Conteúdo

O holandês Memphis Depay vai desfalcar o Corinthians em importante visita ao Fluminense neste sábado, pelo Brasileirão. O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo com o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quarta-feira, e exames confirmaram um edema muscular no posterior da coxa direita.

Memphis completou nesta semana um ano de Corinthians e esperava jogar diante dos cariocas, em jogo com sentimento de vingança após derrota no primeiro turno, na Neo Química Arena, e que pode servir para a equipe se aliviar de vez na luta contra a ameaça de queda.

A ausência do astro aumenta a lista de problemas para o técnico Dorival Júnior, que já não conta com o peruano Carrillo, o venezuelano José Martínez, Charles e Raniele, também machucados, e ainda perdeu o volante Breno Bison, suspenso pelo acúmulo de cartões.

Por outro lado, ganha o retorno do lateral-esquerdo Matheus Bidu, suspenso no clássico com o Palmeiras, e o zagueiro André Ramalho, desfalque de última hora na Copa do Brasil após uma indisposição.

"Fizemos a nossa parte na Copa do Brasil, mas creio que estamos devendo um pouco no Campeonato Brasileiro. Este período que teremos só com o Brasileiro será muito importante para a nossa sequência", afirmou Matheuzinho, que veio do Flamengo e sabe bem o que significa enfrentar o Fluminense no Maracanã.

Dorival não adiantou a escalação, mas pode optar pela manutenção da escalação com três zagueiros, dando liberdade aos laterais. Ryan seria o primeiro volante, com Vitinho podendo fazer seu primeiro jogo como titular, ao lado de Gui Negão. Yuri Alberto também é candidato à vaga de Memphis.

futebol

Basileirão

Corinthians

Depay
