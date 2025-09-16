Depay denuncia mentiras em redes sociais e promete revelar verdades no Corinthians Estadão Conteúdo 16.09.25 19h08 O atacante Memphis Depay utilizou suas redes sociais nesta terça-feira para rebater críticas e rumores recentes envolvendo seu nome. Em tom de indignação, o holandês falou em campanhas contra sua imagem e prometeu expor sua versão "muito em breve". Nas publicações, Depay questionou o motivo de ser alvo constante da mídia e disse que há uma tentativa de colocá-lo contra torcedores e apoiadores. "Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo para quê? Tentando criar uma imagem ruim?", escreveu. O jogador também fez menção a questões políticas e a profissionais de imprensa. Segundo ele, há pessoas interessadas em envolvê-lo em situações que não têm relação com o futebol. "Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com os veículos que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras", acrescentou. Depay afirmou ainda que não pretende se calar e que está preparado para reagir. "Chegará o momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve", disse o atacante, garantindo que se sente protegido por sua fé e que "o carma é real e vai atingir todos". Apesar do tom duro do desabafo, o holandês segue sua rotina normalmente no CT Joaquim Grava. Ele se recupera de uma lesão muscular que o tirou do jogo contra o Fluminense, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, surgiram rumores de desgaste entre Depay e a comissão técnica de Dorival Júnior, além de especulações sobre questões extracampo, como o valor do aluguel pago em São Paulo. Sobre esse último tema, o atacante já havia ironizado em postagem anterior: "Tem gente que ainda acredita nisso...". Na tabela do Brasileirão, o Corinthians ocupa a nona posição, com 29 pontos. O próximo compromisso será diante do Sport, no domingo, às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais Em jogo único na Curuzu, Paysandu e Remo decidem uma vaga na final do Parazão Sub-20 Região Metropolitana 16.09.25 19h40 FUTEBOL Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida 16.09.25 17h10 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00