Depay dá assistência, mas Holanda cede empate à Polônia e perde os 100% nas Eliminatórias

Não foi uma apresentação primorosa, longe disso, mas Memphis Depay mostrou na seleção holandesa que chegará em condições físicas de ajudar o Corinthians no confronto de volta da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, dia 10, na Neo Química Arena - fez 1 a 0 na ida. O camisa 10 se movimentou bem em Feyenoord, fez tabelas, trombou com defensor, roubou bola, sofreu faltas e deu a assistência do gol que abriu o placar na igualdade por 1 a 1 diante da Polônia, derrubando os 100% de aproveitamento da seleção laranja nas Eliminatórias Europeias. Mesmo com tropeço em seus domínios, o resultado ainda valeu a liderança do disputado Grupo G, com tríplice sete pontos com poloneses e finlandeses.

Em dia de boa disposição em campo, Depay jogou por 77 minutos nesta quinta-feira. Ele deixou o gramado para a entrada de Weghorst, aplaudido pela torcida. É o jogador mais experiente a defender seu país e o máximo artilheiro, ao igualar na rodada passada das Eliminatórias os 50 gols do centroavante Van Persie.

O ídolo local podia ter se isolado na artilharia no começo do segundo tempo, quando entrou atuando mais adiantado. Após roubada de bola na área, Dumfries cruzou pra retribuir a assistência, mas o zagueiro tirou o gol de Memphis com corte quase em cima da linha. O camisa 10 ainda lamentou a bola na rede, pelo lado de fora, de Xavi Simons, depois de dançar para cima do marcador e dar belo e preciso passe ao camisa 7, que errou o alvo.

Logo após a saída de Depay, a Polônia chegou ao empate. Bobeada da defesa, Matty Cash recebeu livre na área e mandou um bomba, no ângulo, sem chances para o goleiro Verbruggen. O lance só foi validado após consulta ao VAR, que flagrou o polonês na mesma linha do último defensor.

Em um Grupo G embolado, com holandeses e poloneses fazendo confronto direto para desbancar a então líder Finlândia, com sete, um triunfo em Feyenoord era de vital importância na luta pela vaga direta à Copa do Mundo de 2026.

Ciente disso, o técnico Ronald Koeman manteve o esquema bastante ofensivo, com Depay se alternando com o centroavante Gapko na frente. O astro corintiano tinha liberdade para atacar, mas por vezes aparecia como o armador, com auxílio de Xavi Simons e Reijnders.

A movimentação contínua era a arma para furar a retranca polonesa. Se não sofria atrás, as chances dos mandantes eram raras - carimbou a trave no início -, com a defesa se sobressaindo até os 28 minutos. E a bola parada se fez decisiva. Memphis assumiu a cobrança do escanteio, levando o braço para indicar a jogada e mandou na segunda trave, na qual Dumfries apareceu livre e cabecear às redes.

Carente de ritmo após ficar quase um mês afastado dos gramados pelo Corinthians por causa de lesão muscular, Memphis se mostrou à vontade em campo, a todo momento pedindo bola e arriscando tabelas. O fôlego, aparentemente, não será problemas para a volta da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

Antes, a Holanda retorna a campo pelas Eliminatórias da Europa no domingo, quando visita a Lituânia e mais uma vez deve ter o corintiano em campo. Dorival Júnior aguarda a chegada de seu 10 para as atividades de terça-feira, quando fará o apronte final de olho na definição da vaga às semifinais da Copa do Brasil.

BÉLGICA GOLEIA NO GRUPO J Em outra chave com disputa acirrada, a Bélgica goleou por 6 a 0 o saco de pancadas Liechtenstein, fora de casa, mantendo-se na caça do líder País de Gales (fez 1 a 0 no Casaquistão) e do vice-líder Montenegro, ao chegar aos sete pontos em três rodadas. Os galeses somam 10, mas já atuaram em cinco oportunidades, enquanto os montenegrinos, com oito, têm quatro partidas disputadas.

Os gols da grande vitória belga foram anotados por Cuyper, na primeira etapa, e por Tiyelemans (2), Theate, Kevin De Bruyne e Fofana em arrasadora fase final. A favorita da chave volta a campo no domingo, para encarar o Casaquistão em Bruxelas.